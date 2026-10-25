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Abren investigación contra agentes de Tránsito de Cancún por presuntas irregularidades

La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito abrió un expediente tras una denuncia difundida en redes sociales contra agentes presuntamente relacionados con la unidad 5070.

Por Redacción Por Esto!

25 de oct de 2026

1 min

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Abren investigación contra agentes de Tránsito tras denuncia en redes sociales
Abren investigación contra agentes de Tránsito tras denuncia en redes sociales / Especial

La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito inició una investigación contra agentes de Tránsito señalados por presuntos actos indebidos relacionados con la unidad 5070, luego de una denuncia difundida en redes sociales.

A través de un comunicado emitido este 25 de octubre, la dependencia informó que la Dirección de Asuntos Internos abrió el expediente SMSCT/DAI/345/10/2026 para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades administrativas o legales.

El caso ocurrió luego de que agentes interceptaran un vehículo blanco con reporte de robo en la comunidad

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La Secretaría detalló que actualmente se realizan las diligencias correspondientes para verificar lo ocurrido y recabar elementos de prueba que permitan establecer las circunstancias del caso.

La investigación se inició después de que se difundiera una denuncia en redes sociales en la que se atribuyen presuntas irregularidades a elementos de Tránsito vinculados con la unidad 5070. Sin embargo, la dependencia no precisó en el comunicado cuáles son los hechos denunciados ni identificó a los agentes involucrados.

Inicialmente, el agente policiaco solicitó la cantidad de 14 mil pesos, pero luego lo bajó a 5 mil

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La autoridad municipal señaló que no tolerará conductas contrarias a los principios de legalidad, honestidad y servicio público, y aseguró que actuará ante cualquier irregularidad que sea debidamente acreditada.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a presentar formalmente sus denuncias ante la Dirección de Asuntos Internos para que reciban el seguimiento correspondiente.

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