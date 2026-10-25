Desarman a policías en Xul-Ha y separan a mando por presunta corrupción

Francisco R., alto mando de la Policía Estatal de Caminos adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fue separado de su cargo, luego de quedar involucrados en un presunto caso de corrupción y en un episodio de sometimiento armado ocurrido en la comunidad de Xul-Ha, en el municipio de Othón P. Blanco.

La determinación fue adoptada de manera casi inmediata y, de acuerdo con fuentes de la policía rural consultadas, derivó de las primeras indagatorias sobre lo sucedido durante la víspera.

Los hechos se remontan al mediodía del jueves, cuando agentes de la corporación, incluyendo el policía destituido, interceptaron en esa zona un vehículo color blanco, que contaba con reporte de robo. Según la información recabada, los uniformados habrían intentado extorsionar a los ocupantes de la unidad, a quienes, de acuerdo con versiones del interior de la misma corporación, les habrían solicitado 40 mil pesos para no proceder con la detención ni con el aseguramiento del automóvil.

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Lejos de ceder ante la presión, los tripulantes pidieron refuerzos armados y, de acuerdo con el reporte, hicieron creer a los policías que llevarían el dinero acordado. Minutos más tarde, la espera de los agentes terminó en una emboscada, pues los ocupantes del vehículo presuntamente pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada, cuyos integrantes arribaron al sitio con la intención de recuperar la unidad.

En el parte de la corporación se asienta que el policía estatal de caminos, Francisco R., junto con otros dos elementos, se encontraba en el lugar verificando el reporte del vehículo recuperado cuando llegó un automóvil Versa color blanco, con vidrios polarizados, cuyas placas no pudieron ser visualizadas. De esa unidad descendieron cuatro hombres con armas largas, quienes amenazaron a los uniformados y se llevaron el vehículo reportado hacia el interior del poblado.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el paradero del armamento ni la situación de los otros elementos involucrados / Chetumal

Los presuntos delincuentes encañonaron a los policías estatales, despojándolos de su armamento, y posteriormente se dieron a la fuga a bordo del mismo vehículo con reporte de robo. Ante la agresión, los agentes accionaron la alarma de pánico del sistema de alerta institucional para solicitar auxilio, lo que provocó la activación del Código Rojo por la presencia de gente armada y el traslado inmediato de corporaciones a la ubicación señalada.

La activación de ese protocolo desencadenó las investigaciones correspondientes y, con ello, la posterior destitución de Francisco R., quien se desempeñaba en el puesto dentro de la SSC. De acuerdo con los datos obtenidos, el ex mando fue elemento de la extinta Policía Federal. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre los otros elementos separados ni sobre el paradero del armamento sustraído.

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El episodio no es el primero de su tipo en la región. En 2022, elementos policiales que patrullaban la zona aledaña al ejido de La Península rumbo a la localidad de Luis Echeverría fueron interceptados, atacados a balazos, sometidos y desarmados por un grupo de delincuentes armados, quienes además les arrebataron las llaves de sus vehículos. Aquella agresión derivó en la detención del sujeto conocido como “Comandante Zorro”, junto con otros integrantes de su organización criminal.

Un año después, en 2023, un mando de la policía rural fue privado de su libertad y sometido por integrantes de la delincuencia organizada, y fue sustituido poco tiempo después.

A inicios de junio de 2024, la Fiscalía General de Quintana Roo activó una ficha de búsqueda tras reportarse la desaparición Cristián “N” comandante de la Policía Rural, en la zona sur de la entidad, días después, fue localizado sin vida embolsado y con huellas de tortura.