Festival de las Luces 2026 en Campeche: cartelera, desfile de catrinas y actividades de Día de Muertos

El Festival de las Luces celebrará su quinta edición del 28 al 31 de octubre, con una expectativa de participación de al menos 4 mil 500 personas en el municipio de Campeche. El programa incluye actividades artísticas, culturales, gastronómicas y comerciales relacionadas con las tradiciones del Día de Muertos, así como espacios para la promoción de emprendedores, artesanos y empresarios locales.

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Durante la presentación de la cartelera, el director de desarrollo económico, Jesús Aguilar Díaz, señaló que el evento ha registrado un incremento anual en la asistencia del público y en la participación de escuelas, academias de danza y agrupaciones artísticas.

Las actividades comenzarán el 28 de octubre con el encendido de las luces, acto que marcará el inicio de las celebraciones del Día de Muertos. La jornada incluirá un altar monumental y un espectáculo artístico y cultural en el parque principal, con la participación de la compañía de danza municipal y diversas academias, escuelas y compañías de danza, bajo la coordinación de la maestra Silvana Sánchez. También se presentará la obra de teatro callejero, del más pa quí al más pa allá, a cargo de Ángel Obrador.

Más de 50 emprendedores locales participarán en el espacio comercial. / Por Esto!

Del 29 al 31 de octubre se instalará el Pasaje de las Luces en el pasaje Román Piña Chán, donde se prevé la participación de más de 50 emprendedores locales. El espacio ofrecerá productos y servicios vinculados con la temática del festival, con la participación de artesanos y empresarios del municipio, la inscripción para los expositores no tendrá costo.

El 29 de octubre también se realizará el Paseo de las Luces, un desfile nocturno con catrinas, calaveras, grupos organizados y caracterizaciones iluminadas alusivas a las tradiciones mexicanas. El recorrido comenzará en el Parque del Cuarto Centenario, conocido como Parque San Martín, avanzará por la calle 10 del Centro Histórico y continuará por la calle 61, hasta concluir en las inmediaciones de la calle 8, frente al Palacio Municipal.

Como parte de esta actividad, se llevará a cabo un concurso de caracterización mexicana y regional alusiva al Día de Muertos, con categorías individual y grupal, la convocatoria está dirigida a ciudadanos, agrupaciones, escuelas, academias e instituciones.

Las inscripciones para participar en el desfile estarán abiertas hasta el viernes 23 de octubre a las 16:00 horas y podrán realizarse en el Centro de Atención Municipal, al término del recorrido también se contempla una presentación musical a cargo del grupo Tornado.

JGH