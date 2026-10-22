Peligran los pibipollos en Campeche ante la escasez de hoja de plátano

El exceso de agua derivado de las recientes lluvias está afectando los cultivos de plátano en la zona de El Pocito, actualmente conocida como “El Cerrito”. Esta situación podría provocar un aumento en el precio de la hoja de plátano durante las próximas celebraciones del Día de Muertos.

Aunque hasta el momento no hay cifras oficiales sobre la cantidad de cultivos afectados ni las pérdidas registradas, en esta zona existe una importante presencia de plantaciones de plátano, algunas de las cuales están expuestas a los efectos de las inundaciones.

Noticia Destacada Catean por segunda ocasión una vivienda en Dzitbalché; detienen a dos personas

Las afectaciones podrían repercutir en la disponibilidad de la hoja y, en consecuencia, en su precio, ante el incremento de la demanda para los festejos tradicionales del uno y dos de noviembre próximos.

Sofía Pérez, expendedora del mercado local de Champotón, señaló que las lluvias y las inundaciones en la zona podrían ocasionar ajustes en el costo de este producto, cuyo precio actual oscila entre seis y ocho pesos.

“Quizá pueda subir un poco de precio, porque están inundados los platanales en la zona del antiguo El Pocito, ahora conocido como ‘El Cerrito’, en Champotón”, explicó.

Noticia Destacada Pedro Ayala deja el Ayuntamiento de Palizada con una deuda de más de 16 mdp tras su renuncia

Asimismo, indicó que las flores tradicionales utilizadas para adornar los altares también podrían verse afectadas por el exceso de agua, lo que repercutiría en sus precios ante la alta demanda de la temporada.

“En la zona de las montañas igual hay mucha agua. Te llega hasta la cintura. Esta situación igual podría incrementar sus costos ante la alta demanda que se espera para estas fechas”, añadió. Pese a estas dificultades, Pérez expresó su esperanza de que las ventas durante el uno y dos de noviembre sean favorables para los locatarios del mercado local.

Por su parte, los comerciantes invitaron a sus clientes a realizar sus compras con anticipación para evitar contratiempos ante la cercanía de las festividades y los posibles ajustes de precios. También manifestaron sus expectativas de lograr buenas ventas durante esta temporada de muertos.