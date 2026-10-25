Asecam detecta presuntas irregularidades por más de 46 mdp en administración de Pedro Ayala en Palizada

La Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) detectó presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por más de 46 millones de pesos durante los primeros tres meses de la administración municipal de Pedro Ayala Cámara, entre ellas, ingresos y pagos sin los comprobantes fiscales correspondientes, así como retenciones de impuestos que no fueron reportadas ante las autoridades fiscales.

De acuerdo con la cuenta pública del ejercicio fiscal 2024, elaborada por el órgano fiscalizador, el monto total de las observaciones correspondientes al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de ese año ascendió a 46 millones 436 mil 443.95 pesos.

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Esta cantidad equivale a un promedio de aproximadamente 510 mil pesos diarios durante los primeros tres meses de la gestión municipal, sin que, de acuerdo con las observaciones señaladas, se contara con documentación justificativa suficiente para aclarar el ejercicio de determinados recursos.

La observación de mayor cuantía corresponde a 29 millones 602 mil 951.84 pesos recaudados por el Ayuntamiento de Palizada, respecto de los cuales no se emitieron ni timbraron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes a los ingresos devengados y recaudados durante el último trimestre de 2024.

Asimismo, la administración municipal realizó erogaciones por 3 millones 608 mil 263.95 pesos en remuneraciones, sin emitir ni timbrar los comprobantes fiscales correspondientes a los pagos efectuados entre octubre y diciembre de ese año.

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Otra de las observaciones señala que el municipio no reportó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) las retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondientes a sueldos y salarios de septiembre y noviembre de 2024, por un importe de un millón 293 mil 957.46 pesos.

A estas irregularidades se suman gastos por 62 mil 640 pesos destinados a actividades de orden social y cultural, cuya documentación justificativa y comprobatoria no fue presentada. Además, los proveedores relacionados con dichas operaciones no estaban inscritos en el padrón correspondiente.

La revisión también identificó que, al cierre del ejercicio fiscal 2024, la administración municipal mantenía un saldo de 2 millones 451 mil 394.63 pesos en la cuenta contable 1131, correspondiente a anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo.

Finalmente, la Asecam señaló que al 31 de diciembre de 2024 no se había aclarado el destino de 3 millones 598 mil 495.69 pesos registrados en cuentas contables correspondientes a las administraciones municipales 2021-2024 y 2024-2027. El organismo fiscalizador indicó que no se había comprobado el destino de esos recursos ni acreditado su reintegro o recuperación.