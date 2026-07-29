Carmen, con Pablo Gutiérrez, es el municipio con más observaciones de la Asecam en Campeche

En medio de un ríspido debate entre diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Morena y el PRI, el Congreso del Estado aprobó los dictámenes de las Cuentas Públicas 2024 del Gobierno de Campeche y de los 13 ayuntamientos, en los que la Auditoría Superior del Estado (Asecam) determinó pliegos de observaciones por un total de 393 millones 618 mil 307.41 pesos, derivados de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

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Del monto global observado, 260 millones 742 mil 814.87 pesos corresponden al Gobierno estatal, mientras que 132 millones 875 mil 492.54 pesos fueron detectados en los 13 municipios.

Las observaciones derivan principalmente de falta de documentación comprobatoria y justificativa, pagos indebidos o en exceso, irregularidades en obra pública, incumplimientos a la Ley de Disciplina Financiera y a la normatividad contable, así como deficiencias en los procedimientos de adquisiciones y arrendamientos.

Dependencias estatales

En el caso del Gobierno del Estado, la Asecam detectó observaciones en diversas instituciones. El Consejo de la Judicatura Local del Poder Judicial presentó un monto observado de un millón 236 mil 218.99 pesos; la Secretaría de Gobierno (Segob), cuatro millones 785 mil 600 pesos; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), 748 mil 650 pesos; la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop), 25 millones 322 mil 654.33 pesos; y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), 93 mil 060 pesos.

El Gobierno estatal concentró 260.7 millones de pesos de las observaciones. / Por Esto!

A la Fundación Pablo García se le señalaron observaciones por 21 millones 386 mil 734.67 pesos; al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública (Indesalud), 29 millones 442 mil 584.70 pesos; a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), un millón 96 mil 622.31 pesos; y al Instituto de Cultura y Artes de Campeche (Icaec), 163 mil 931.10 pesos.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam) registró observaciones por 97 mil 870.71 pesos, mientras que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (Icatcam) acumuló 86 millones 427 mil 287.25 pesos.

En el sector educativo, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (Cecytec) tuvo observaciones por 89 mil 217.38 pesos; el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Cobacam), por tres millones 353 mil 585.84 pesos; y el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní (Itescam), por 691 mil 574.48 pesos.

La Asecam encontró observaciones en el Instituto del Deporte del Estado de Campeche (Indecam), por nueve millones 290 mil 596.88 pesos; el Instituto de Pesca y Acuacultura (Inpesca), por 10 millones 725 mil 931.18 pesos; el Hospital "Dr. Manuel Campos", por 52 millones 286 mil 719.78 pesos; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (Issstecam), por 19 millones 972 mil 512.76 pesos.

Carmen, el municipio con más observaciones

Entre los municipios, Carmen concentró el mayor monto observado, con 46 millones 950 mil 569.46 pesos. De esa cantidad, 36 millones 252 mil 698.81 pesos corresponden al Ayuntamiento; seis millones 231 mil 643.34 pesos al DIF Municipal; cuatro millones ocho mil 241.13 pesos al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPAC); y 457 mil 986.18 pesos a la Junta Municipal de Sabancuy.

La Asecam detectó 393.6 millones de pesos en observaciones. / Por Esto!

En el municipio de Campeche, las observaciones ascendieron a 38 millones 421 mil 787.26 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 30 millones 950 mil 486.29 pesos corresponden al Ayuntamiento; cinco millones 841 mil 525.68 pesos al SMAPAC; y un millón 629 mil 775.29 pesos al DIF Municipal.

En Calkiní, la Asecam determinó observaciones por cuatro millones 64 mil 264.44 pesos, correspondientes en su totalidad al Ayuntamiento. Para Hecelchakán, el monto observado fue de tres millones 622 mil 788.19 pesos, de los cuales tres millones 405 mil 123.19 pesos corresponden al Ayuntamiento y 217 mil 665 pesos al DIF.

En Palizada, las observaciones sumaron un millón 980 mil 412.33 pesos, atribuibles completamente al Ayuntamiento. Tenabo acumuló observaciones por dos millones 145 mil 890.12 pesos, todas correspondientes a la administración municipal.

En Escárcega, el monto observado fue de ocho millones 531 mil 45.60 pesos, de los cuales siete millones 985 mil 210.40 pesos corresponden al Ayuntamiento y 545 mil 835.20 pesos al DIF.

Champotón registró observaciones por nueve millones 142 mil 301.80 pesos, integradas por siete millones 820 mil 115.30 pesos del Ayuntamiento, 815 mil 410.20 pesos del DIF y 506 mil 776.30 pesos de la Junta Municipal de Hool.

En Dzitbalché, la Asecam observó un millón 895 mil 432.10 pesos, todos correspondientes al Ayuntamiento. Para Seybaplaya, el órgano fiscalizador determinó observaciones por dos millones 311 mil 50.80 pesos, exclusivamente al Ayuntamiento.

En Calakmul, las observaciones alcanzaron cinco millones 780 mil 910.25 pesos, de los cuales cinco millones 210 mil 110.15 pesos corresponden al Ayuntamiento y 570 mil 800.10 pesos al DIF.

Candelaria acumuló observaciones por seis millones 112 mil 21.15 pesos, distribuidas entre cinco millones 680 mil 120 pesos del Ayuntamiento y 431 mil 901.15 pesos del DIF.

Finalmente, Hopelchén registró tres millones 912 mil 431.17 pesos, integrados por tres millones 510 mil 211 pesos del Ayuntamiento y 402 mil 220.17 pesos del DIF.

Voto dividido

El Pleno del Congreso aprobó los dictámenes de las cuentas públicas. La correspondiente al Gobierno del Estado fue avalada con 21 votos a favor y 12 en contra, mientras que el voto particular presentado por el PRI fue rechazado con 19 votos en contra y 14 a favor.

La Cuenta Pública del Ayuntamiento de Carmen fue aprobada con 21 votos a favor y 12 abstenciones, mientras que la del Ayuntamiento de Campeche recibió 17 votos a favor y 16 abstenciones.

Con ello, quedaron aprobados los informes de fiscalización correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

JGH