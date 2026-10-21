Gusano barrenador invade a perros y gatos en Campeche; veterinarios atienden casos cada mes

Desde mascotas hasta animales callejeros, como perros y gatos infectados con gusano barrenador, continúan llegando a clínicas y consultorios veterinarios, confirmaron especialistas.

Veterinarios de la capital campechana estiman que, de los cerca de 40 consultorios y clínicas que hay en la ciudad, al menos el año pasado se atendieron alrededor de cien casos de animales infectados, tanto mascotas como ejemplares en situación de calle, todos perros y gatos.

Estos casos no se registran de manera oficial, aunque deberían ser contabilizados por las autoridades sanitarias para promover entre los dueños de mascotas la importancia de vigilar la salud de sus animales, especialmente cuando presentan heridas. Es en estas lesiones donde la mosca deposita sus larvas, que se convierten en gusaneras y comienzan a devorar el tejido de los animales afectados.

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Las cifras oficiales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) que va del año, once personas han recibido atención por infestación de gusano barrenador, la mayoría adultos mayores que viven solos. En cuanto a los animales bovinos y equinos, se han detectado alrededor de mil 217 casos en los municipios Campeche, Calakmul, Candelaria, Carmen, Escárcega, Champotón, Hopelchén y Palizada.

Ante esta situación, se espera que la reproducción y liberación gradual de moscas estériles contribuyan a erradicar esta plaga, considerada un problema de salud pública que, por ahora, permanece bajo control.

Mientras tanto, el gusano barrenador continúa propagándose en zonas urbanas y rurales, donde, ante la falta de información, algunos ciudadanos intentan curar a sus animales de corral y domésticos con remedios caseros o acuden a un veterinario.

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“Los veterinarios en la capital del estado estamos atendiendo a perros y gatos infectados con gusano barrenador que nos traen sus dueños. Incluso, algunas personas nos llevan animales que viven en situación de calle. Al mes recibimos un promedio de cinco a seis mascotas con esta infestación, una situación que se presenta desde el año pasado. En todos los casos hemos curado a los animalitos”, manifestó Rodolfo Muñoz, médico veterinario.

Ante esta situación, recordaron que la Senasica ofrece atención gratuita para animales de cualquier especie infectados con gusano barrenador. En el municipio de Campeche, el contacto es la doctora Armanda García, en el teléfono 5545209435; en Champotón, el veterinario Adrián Díaz, en el 5540235570; en Escárcega, el doctor Omar Espino, en el 5580137204; y en la zona de Candelaria, el doctor Lázaro Cárdenas, en el 5540796608.