Balean a un hombre en Ciudad Concordia, Campeche

Un hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego, luego de ser atacado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta sin placas de circulación, la tarde de este domingo 25 de octubre, en Ciudad Concordia, en la capital del Estado.

Los hechos ocurrieron al interior de una privada ubicada sobre la calle Héctor Pérez Martínez, donde, de acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron en el vehículo de dos ruedas y dispararon contra la víctima. Tras perpetrar el ataque, emprendieron la huida con dirección hacia las colonias Colonial y Kalá.

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Vecinos de la zona alertaron a las autoridades, por lo que al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal (PE) y paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), a bordo de la ambulancia 213, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado. El hombre permaneció al interior de la unidad de emergencia mientras recibía atención médica. Aunque se desconocía su estado de salud, de manera preliminar se indicó que sus heridas aparentemente no eran de gravedad.

No obstante, fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada. La agresión provocó una intensa movilización policiaca en la zona. Elementos de la Policía Estatal desplegaron recorridos de búsqueda en calles de Ciudad Concordia, Colonial y Kalá, en un intento por localizar a los presuntos responsables. Agentes de la Fiscalía General del Estado (Fgecam), adscritos al área de alto impacto, también arribaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

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Los efectivos realizaron el levantamiento de indicios balísticos y recabaron información que permita determinar el tipo de arma utilizada en el ataque. La privada donde ocurrió la agresión cuenta con cámaras de circuito cerrado, por lo que las grabaciones podrían aportar información sobre la motocicleta y las características de los responsables.

Como parte de las diligencias, las autoridades acordonaron varios andadores y áreas aledañas para preservar posibles evidencias, mientras continuaban los operativos de búsqueda. Hasta el momento, no se reportaba la detención de los presuntos agresores ni se habían precisado las circunstancias que originaron el ataque armado.