Roban cinco drones y mercancía tras abrir un boquete en tienda Waldos de Ciudad del Carmen

El atraco ocurrió durante la madrugada en el establecimiento ubicado sobre la avenida 26, en la colonia Electricistas; los responsables habrían cortado los cables de las cámaras de vigilancia antes de ingresar.

Un robo a un establecimiento comercial movilizó a elementos de las corporaciones policiacas municipales y agentes ministeriales durante la madrugada de este domingo, luego de que se reportara un atraco en la tienda Waldos, ubicada sobre la avenida 26, en el cruce con la avenida Malecón de la Caleta, en la colonia Electricistas, en Ciudad del Carmen.

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De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, los presuntos responsables habrían ingresado al establecimiento tras abrir un boquete en una de las paredes laterales del inmueble. Para evitar ser captados por las cámaras de seguridad, presuntamente cortaron previamente los cables del sistema de videovigilancia.

Una vez dentro del negocio, los responsables sustrajeron diversos productos, entre ellos refrescos, botellas de agua y cinco drones. Posteriormente, abandonaron el establecimiento por el mismo punto por el que habrían ingresado, antes de que se detectara el robo y se diera aviso a las autoridades.

Tras el reporte, elementos policiacos acudieron al lugar y procedieron a acordonar el área para facilitar las diligencias correspondientes. Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche, adscrito al departamento especializado en robos, realizó el levantamiento de indicios y recabó información para integrar la carpeta de investigación.

Asimismo, las autoridades tomaron declaraciones a los empleados del establecimiento, con el propósito de obtener mayores detalles sobre lo ocurrido y establecer las circunstancias en las que se cometió el atraco. Las investigaciones buscarán identificar y localizar a los responsables.

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Uno de los aspectos que llamó la atención fue el punto por el que los presuntos delincuentes lograron ingresar, ya que la sección de la pared afectada estaba cubierta principalmente con plafón pintado y algunas estructuras de aluminio que, de acuerdo con las características observadas, podían doblarse con relativa facilidad.

Debido a que el robo se habría cometido durante la madrugada, no se reportaron personas lesionadas. Una vez concluidas las diligencias ministeriales y el levantamiento de los indicios, las autoridades se retiraron del sitio.

Posteriormente, el personal de la tienda comenzó con las actividades necesarias para preparar la apertura del establecimiento al público, mientras las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar quiénes participaron en el robo.