¿Quién es Alan Cleland, el surfista olímpico mexicano denunciado en Tahití?

Alan Cleland, uno de los representantes mexicanos del surf en el escenario internacional, quedó en el centro de la atención deportiva luego de que se reportó una denuncia por presunta agresión sexual contra una adolescente australiana en Tahití. El caso derivó en su suspensión provisional por parte de la World Surf League (WSL), mientras se esclarecen los señalamientos.

¿Quién es Alan Cleland, el surfista mexicano denunciado en Tahití?

Originario de Colima, Alan Cleland Jr. tiene 24 años y se convirtió en una figura destacada del surf mexicano gracias a sus resultados internacionales. En 2023 conquistó el título de los ISA World Surfing Games, un logro que impulsó su trayectoria y lo colocó entre los nombres más reconocidos de esta disciplina en México.

Su carrera también lo llevó a competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el surf se desarrolló en Teahupo'o, una localidad de Tahití conocida por sus exigentes olas. Cleland terminó en el noveno lugar de la competencia masculina, con lo que hizo historia como uno de los principales exponentes mexicanos de este deporte.

Además, el colimense llegó al Championship Tour de la WSL, el circuito de mayor nivel del surf profesional. Su participación en este campeonato lo convirtió en el primer mexicano en competir en esa gira, en la que se enfrentó a algunos de los mejores surfistas del mundo.

¿De qué acusan a Alan Cleland en Tahití?

Los señalamientos contra Alan Cleland se relacionan con una reunión privada realizada en agosto de 2026 en Tahití, Polinesia Francesa, después de una fecha del Championship Tour. De acuerdo con reportes de medios internacionales, una adolescente australiana lo señaló por una presunta agresión sexual y en la denuncia también estarían involucrados otros tres hombres.

La reunión habría ocurrido fuera de las actividades oficiales de la competencia. La World Surf League confirmó la suspensión provisional de un competidor de su circuito masculino tras conocer acusaciones que calificó como graves; posteriormente, diversos medios identificaron a Cleland como el deportista involucrado.

La medida le impide competir mientras continúa el procedimiento disciplinario. Sin embargo, una suspensión provisional no constituye una sentencia ni demuestra por sí misma la responsabilidad del atleta. La información disponible tampoco permite afirmar que exista una resolución judicial sobre los hechos denunciados.

La denuncia de su expareja también involucra al surfista

El caso cobró mayor relevancia después de que Noah Klapp, surfista alemana y expareja de Cleland, publicó un testimonio en redes sociales en el que lo acusó de presunta violencia física, sexual y psicológica durante la relación que mantuvieron cuando ella era adolescente.

Klapp explicó públicamente los motivos por los que decidió hablar de sus experiencias después de conocer los señalamientos relacionados con el caso de Tahití. Sus declaraciones constituyen acusaciones adicionales y deben distinguirse de cualquier conclusión judicial.

Hasta este martes 13 de octubre, el caso había provocado la suspensión provisional de Cleland por parte de la WSL y una amplia atención mediática. El desarrollo de las investigaciones y las versiones de las partes involucradas serán fundamentales para conocer el desenlace.