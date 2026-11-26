Cuatro pescadores permanecen desaparecidos luego de zarpar de Celestún, Yucatán, el pasado 20 de noviembre, a bordo de la embarcación “Leo”. Desde entonces no se ha logrado establecer comunicación con ellos.

De acuerdo con el aviso de emergencia marítima de la Secretaría de Marina, Héctor Manuel Escobar, conocido como “Lágrimas”, estaba al mando de la lancha, propiedad de Gaspar Herrera, alias “Gorilón”. Sin embargo, el reporte oficial no proporciona los nombres de los otros tres tripulantes.

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La embarcación tenía previsto regresar durante la noche del martes 24 de noviembre, pero no llegó al puerto. El reporte fue recibido por la Capitanía de Puerto de Celestún el miércoles 25, por lo que se notificó a la Novena Zona Naval y a otras autoridades marítimas para coordinar su localización.

Entre las dificultades para establecer contacto, el propietario informó que el servicio de internet satelital Starlink no estaba pagado y que tampoco se había conseguido comunicación mediante radio VHF.

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Mientras continúan las gestiones para localizar la lancha, autoridades y habitantes mantienen el llamado a los pescadores de la zona para reportar cualquier información sobre los cuatro tripulantes.