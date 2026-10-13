América vs. Pachuca cambia de horario en la J14 de la Liga MX: ¿a qué hora jugarán?

Los aficionados del América tendrán que ajustar sus planes para el próximo partido en casa. El encuentro frente al Pachuca, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026, cambió de horario y ahora comenzará dos horas más tarde de lo previsto en el Estadio Banorte.

El partido está programado para el domingo 25 de octubre a las 19:00 horas, luego de que originalmente se contemplara su inicio a las 17:00 horas. La modificación fue dada a conocer como parte de los ajustes en la programación de la Liga MX.

América prepara un homenaje para Guillermo Ochoa

Además del cambio de horario, el encuentro podría tener un momento especial para los seguidores azulcremas. El club prepara un homenaje a Guillermo Ochoa, histórico guardameta que defendió la portería americanista en dos etapas de su carrera.

Las Águilas comenzaron a generar expectativa con un promocional en el que compartieron el mensaje: “Hay historias que nunca terminan. Próximamente en el Estadio Banorte. Por S13mpre”. La publicación anticipa el reconocimiento para Memo Ochoa, aunque no se han detallado todas las actividades que formarán parte del evento.

América tendrá dos visitas antes de recibir al Pachuca

Antes de regresar a su estadio, el conjunto de Coapa afrontará dos compromisos como visitante. El primero será ante el León, el 17 de octubre, y posteriormente se medirá con el Atlas, el día 21 del mismo mes.

Después de esos encuentros, el América volverá a casa para enfrentar a los Tuzos en una jornada que podría combinar la actividad del torneo con el reconocimiento a uno de los porteros más representativos de su historia. Hasta el momento, los demás partidos de la Jornada 14 mantienen sus horarios originales.