Real Madrid lanza ultimátum a Javier Tebas: exige su renuncia inmediata de LaLiga

El club merengue calificó de intolerables las declaraciones del presidente de LaLiga y lo acusó de falta de neutralidad e imparcialidad; también señaló su postura ante el caso Negreira.

El Real Madrid exige la dimisión inmediata de Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), luego de que comparara los métodos de actuación de la dirección del club con los utilizados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi.

A través de un comunicado oficial, la institución madridista rechazó las declaraciones de Tebas y las calificó de ofensivas, graves e incompatibles con las responsabilidades que desempeña dentro del fútbol español. El club consideró que la aclaración del dirigente, quien señaló que no se refería a la ideología nazi, no reduce la gravedad de sus palabras.

Comunicado Oficial. https://t.co/3K07KeNm2l — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 16, 2026

La polémica también involucra a Real Madrid Televisión, medio al que Tebas habría señalado como parte de la supuesta estrategia de comunicación del equipo. Ante ello, el conjunto blanco acusó al presidente de LaLiga de mantener una postura de confrontación constante contra la institución, su presidente y sus canales de comunicación.

Real Madrid acusa falta de neutralidad a Javier Tebas

En el documento, el club sostuvo que las declaraciones forman parte de una serie de ataques reiterados por parte de Tebas. Además, criticó que el dirigente atribuya al Real Madrid responsabilidades por preguntas, informaciones u opiniones de periodistas ajenos a la institución.

El equipo consideró que esta conducta refleja una falta de respeto, neutralidad e imparcialidad que, a su juicio, resulta incompatible con los cargos que ocupa el directivo.

La institución también cuestionó que Tebas centre sus declaraciones en desacreditar al Real Madrid, en lugar de impulsar acciones para esclarecer asuntos que considera relevantes para la transparencia y la integridad de las competiciones españolas.

El caso Negreira, otro punto de conflicto

Uno de los aspectos centrales del comunicado fue el caso Negreira, relacionado con los pagos que el FC Barcelona realizó durante varios años a José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

El Real Madrid señaló que, ante lo que considera una falta de respuesta institucional suficiente sobre estos hechos, tuvo que acudir directamente a la UEFA para solicitar que se esclarezcan los pagos y se adopten las medidas necesarias para proteger la integridad de las competiciones.

Asimismo, exigió una renovación integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas encargadas de la dirección, supervisión y disciplina del fútbol español. Entre sus demandas incluyó la renovación de quienes ocuparon puestos de responsabilidad durante el periodo relacionado con el caso.

En este contexto, el club cuestionó que Tebas, quien dirige LaLiga y también ocupa la vicepresidencia de la RFEF, dedique sus esfuerzos a criticar al conjunto blanco en lugar de promover el esclarecimiento de estos hechos.

El Real Madrid pide la salida inmediata del presidente de LaLiga

En la parte final de su comunicado, el Real Madrid sostuvo que las declaraciones y los comportamientos que atribuye a Tebas lo descalifican institucionalmente para continuar al frente de sus responsabilidades.

Por ello, exigió su dimisión inmediata como presidente de LaLiga y vicepresidente de la RFEF, al considerar que sus actuaciones son incompatibles con los principios de respeto, imparcialidad e integridad que deben regir a las instituciones deportivas.

El club concluyó que continuará defendiendo su prestigio institucional, sus derechos y la necesidad de esclarecer el caso Negreira, además de impulsar lo que considera una regeneración necesaria del fútbol español.