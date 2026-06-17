Caso Negreira: Real Madrid solicita a UEFA reabrir expediente contra Barcelona

El Real Madrid elevó la tensión en el denominado caso Negreira al presentar un escrito ante la UEFA en el que solicita la adopción de medidas disciplinarias contra el Barcelona. La entidad merengue considera que existen elementos suficientes para que el organismo europeo retome la investigación y determine posibles sanciones deportivas.

De acuerdo con el club madrileño, las pruebas conocidas hasta ahora muestran la existencia de pagos prolongados, realizados durante varios años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española, mediante distintas sociedades vinculadas al exdirigente arbitral.

Real Madrid denuncia un riesgo para la integridad deportiva

En el documento enviado a la UEFA, el Real Madrid argumentó que los hechos representan una amenaza para la transparencia de las competiciones. Según su postura, la presunta relación económica entre el Barcelona y Negreira sería incompatible con principios fundamentales como la igualdad de condiciones, la imparcialidad arbitral y la credibilidad de los torneos.

El club blanco sostuvo que la situación no puede seguir sin una resolución deportiva y pidió una respuesta firme de los organismos encargados de velar por la integridad del futbol europeo.

Piden reactivar el expediente de UEFA

La institución madridista también reclamó la reanudación inmediata del expediente disciplinario que la UEFA abrió en 2023 tras conocerse las investigaciones realizadas en España. Aunque dicho procedimiento quedó suspendido meses después, el organismo continental tiene la facultad de retomarlo de oficio.

Para el Real Madrid, mantener paralizado el caso afecta la imagen del futbol y pone en entredicho la confianza en las instituciones deportivas.

¿Qué es el caso Negreira?

La polémica estalló en febrero de 2023, cuando una investigación reveló que el Barcelona realizó pagos por aproximadamente 7.3 millones de euros a José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, periodo en el que ocupó el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Las autoridades españolas mantienen abierta una investigación judicial para esclarecer el destino y la finalidad de esos recursos. El caso se encuentra actualmente en un juzgado de Barcelona.

La situación judicial de Negreira

La defensa de Enríquez Negreira, de 80 años, ha argumentado ante los tribunales que el exdirigente padece demencia, condición que fue respaldada por un informe médico realizado durante marzo de este año.

Mientras el proceso judicial sigue su curso en España, el Real Madrid insiste en que la actuación de la UEFA no debe depender exclusivamente de las decisiones de los tribunales y reclama que el organismo europeo actúe dentro del ámbito deportivo.

La petición del club blanco reabre un capítulo que sigue generando controversia en el futbol español y que podría tener nuevas consecuencias para el Barcelona si la UEFA decide reactivar formalmente su expediente disciplinario.