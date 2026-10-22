Víctor Méndez y Guilmer Aguilar conquistan el Premio Estatal del Deporte

Los levantadores de pesas vallisoletanos dominaron el Premio Estatal del Deporte, el atleta Víctor Méndez y su estratega Guilmer Aguilar fueron electos ganadores los rubros de deportista y entrenador; completó los galardonados Fátima Peɓá en promoción y fomento.

En elección realizada este jueves el pesista Víctor Méndez arrasó las votaciones al conseguir siete de los diez sufragio; por du parte Guilmer ganó con seis y Fátima con cinco.

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“Estoy muy contento por lo logrado, es la primera vez que estaba dentro de la terna del Premio, este ha sido mi mejor año como deportista y esto me motiva para seguir adelante, en especial buscar integrarme a la selección mayor de México “, dijo al POR ESTO! Vic.

Méndez se proclamó en semanas pasadas Campeón Mundial Sub17 de levantamiento de pesas, antes logro el bicampeonsto Panamericanos, prueba en donde rompió la marca continental en los 60 kilogramos acompañado de su entrenador Aguilar; en el caso de Peña ella es guía de la velocista Zagía Camacho y parte del binomio bicampeon en la Paralimpiada Nacional.