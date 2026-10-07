A sus 17 años, joven de Progreso destaca en el Mr. México y logra sexto lugar nacional en fisicoconstructivismo

Con apenas 17 años, el joven progreseño Cristian León puso en alto el nombre de este puerto al participar en el Mr. México, una de las competencias más importantes del fisicoconstructivismo nacional, donde se enfrentó a atletas procedentes de diferentes estados del país.

El progreseño compitió en la categoría Juvenil hasta 18 años, división de hasta 70 kilogramos, representando al estado en esta justa nacional, luego de conseguir su pase tras una destacada actuación en el Mr. Yucatán.

Como resultado de su participación, León conquistó el sexto lugar nacional, colocándose entre los principales exponentes de su categoría y sumando un logro relevante para el deporte a su corta trayectoria.

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El joven llegó a esta competencia después de conseguir dos primeros lugares en el pasado Mr. Yucatán, resultados que le permitieron obtener el pase para representar al estado en el certamen nacional celebrado en este mes.

Cristian comenzó su preparación en el levantamiento de pesas a los 15 años y desde entonces ha mantenido una disciplina constante bajo la dirección de Fernando Carrillo, entrenador certificado y responsable del Team Apaches.

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Su participación en el Mr. México fue resultado de meses de preparación, entrenamiento y cuidado de su alimentación, elementos fundamentales para competir en una disciplina que exige constancia y dedicación.

Con este sexto lugar nacional, Cristian León mantiene firme su camino dentro del fisicoconstructivismo y suma un resultado que representa orgullo para Progreso, mientras se prepara para afrontar nuevos retos y futuras competencias.