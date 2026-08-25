Chino Huerta vuelve a casa: Pumas tiene acuerdo por el Chino

Después de un breve recorrido por el futbol europeo, César Huerta está listo para emprender el camino de vuelta a Pumas. El atacante mexicano, conocido como el Chino Huerta, habría alcanzado un acuerdo con la directiva universitaria para reforzar al equipo en el Apertura 2026, luego de quedar fuera de los planes del Anderlecht.

La información apunta a que el regreso del Chino Huerta a Pumas será por un contrato de tres años, lo que marcaría su segunda etapa con el conjunto auriazul. El futbolista dio el salto desde Ciudad Universitaria hacia Europa con la intención de consolidarse en el balompié belga, pero su experiencia terminó antes de lo esperado.

De acuerdo con lo revelado, César Huerta viajará durante esta semana a la Ciudad de México para completar los últimos trámites y poner su firma en el nuevo vínculo con Pumas. El equipo del Pedregal necesita reforzar su plantel y actualmente se encuentra en el noveno sitio del Apertura 2026, con ocho puntos tras cinco jornadas.

La incorporación del atacante mexicano cobra mayor importancia para Pumas, especialmente después de la lesión de Sebastián Córdova, quien estará fuera de actividad durante el resto del año. Aunque César Huerta tuvo poca participación con la Selección Mexicana en la reciente Copa del Mundo, su regreso representa una de las apuestas más importantes del club universitario.

¿Cómo le fue al Chino Huerta en Europa?

Durante su estancia con el Anderlecht, el Chino Huerta disputó 38 encuentros y registró cinco goles y tres asistencias. Sin embargo, una pubalgia lo mantuvo alejado de las canchas durante seis meses, situación que afectó su continuidad y terminó por alejarlo de los planes del conjunto belga.

El regreso del mexicano a la Liga MX despertó el interés de varios clubes. América, Monterrey, Cruz Azul y Toluca fueron señalados como posibles destinos para el jugador, pero finalmente Huerta habría decidido darle prioridad a Pumas, club donde vivió una de las mejores etapas de su carrera antes de emigrar a Europa.

¿Cuándo podría debutar César Huerta con Pumas?

Todo indica que el Chino Huerta difícilmente estará disponible para el duelo de la Jornada 6 ante Xolos, programado para este viernes. El jugador todavía tendría que llegar a México, firmar su contrato y realizar los entrenamientos necesarios para recuperar el ritmo competitivo después de sus vacaciones tras el Mundial.

Por ello, el posible estreno de César Huerta con Pumas podría producirse el domingo 6 de septiembre, cuando los universitarios reciban a León en el Estadio Olímpico Universitario, dentro de la Jornada 7 del Apertura 2026. De concretarse el acuerdo, la afición auriazul volvería a ver al Chino vestido con la camiseta que lo llevó a cumplir su sueño europeo.