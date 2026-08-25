Abandonan motocicleta tras salirse de carretera entre Villamadero y Haltunchén en Seybaplaya

El reporte de una motocicleta que se salió de la cinta de rodamiento generó una fuerte movilización de los elementos de seguridad y emergencia entre las localidades de Villamadero y Haltunchén, en el municipio de Seybaplaya. El guiador se retiró del lugar, dejando la unidad abandonada.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 160+200 del tramo federal Champotón-Campeche, a la altura de los poblados antes referidos.

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Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional (GN), así como de la agrupación perteneciente a la Asociación de Voluntarios en Emergencias Base Villamadero.

Según los reportes, se trató de una motocicleta Italika Forza, modelo 2020, con placas 04B6B6 del Estado de Campeche, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades.