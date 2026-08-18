Familia de Nadia Fitz López, doctora atropellada en avenida Bonampak de Cancún, exige justicia

La familia de la mujer que fue atropellada por un vehículo que se volcó en la avenida Bonampak, pidió justicia y el esclarecimiento de las circunstancias del accidente, provocado por un médico que circulaba con exceso de velocidad la tarde del pasado jueves.

La víctima mortal fue identificada como Nadia Fitz López, quien era doctora y se dedicaba a la medicina estética. Al momento de la tragedia, estaba bajándose de un vehículo de transporte de una plataforma digital para dirigirse a un gimnasio en la Plaza Península.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) turnó el caso ante un Juez de Control para determinar la situación jurídica del doctor que provocó el percance, identificado como Niusber “N”, quien fue trasladado a un hospital después del percance, en calidad de detenido.

Diana Fitz, pariente de la ahora occisa, pidió justicia para su hermana de profesión médico, quien era egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero y llegó a Cancún para laborar en la medicina estética.

Los familiares, amigos y seres queridos de la joven doctora, pidieron que el caso no quedé impune y que la FGE realice una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias de lo ocurrido y proceda a aplicar las responsabilidades legales que correspondan.

Las primeras investigaciones de la FGE establecieron que el percance fue ocasionado por el exceso de velocidad y que el conductor responsable, de profesión médico oncólogo, no se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes o de alguna droga al momento del accidente, de acuerdo al resultado negativo de los exámenes toxicológicos.

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El conductor resultó con algunas lesiones, catalogadas en sanar menos de 15 días, debido a un traumatismo craneoencefálico moderado, con lo que permanece en un hospital en calidad de detenido.

El presunto responsable circulaba en la avenida Bonampak en un vehículo, marca Honda, tipo HRV, cuando perdió el control, subió al área del camellón central, donde impactó un poste del alumbrado público, para después volcarse y avanzar en esta posición varios metros, hasta impactar a la mujer que estaba bajando de un automóvil en parada momentánea.