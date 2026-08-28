Ferrari prepara homenaje a Schumacher: Hamilton y Leclerc lucirán trajes especiales en Monza

El recuerdo de Michael Schumacher volverá a ocupar un lugar especial en Monza, donde Ferrari prepara un homenaje al histórico piloto alemán durante el Gran Premio de Italia. Para la ocasión, Lewis Hamilton y Charles Leclerc utilizarán indumentaria especialmente diseñada para recordar su legado con la escudería.

La iniciativa formará parte de un fin de semana dedicado a reconocer la huella que dejó Schumacher en Ferrari, equipo con el que consiguió algunos de los mayores éxitos de su carrera y se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia de la Fórmula 1.

Así serán los trajes que usarán Hamilton y Leclerc

Los pilotos de Ferrari competirán con trajes de carrera especiales que conservarán el tradicional color rojo de la escudería, aunque incorporarán varios detalles inspirados en la época de Schumacher.

El diseño incluye franjas blancas en la zona frontal, los brazos y los hombros. En la parte superior de la espalda aparecerán siete estrellas, un elemento que representa los siete campeonatos mundiales conquistados por el piloto alemán.

Además, el logotipo de Schumacher estará colocado en la zona de la cadera de los trajes que utilizarán Hamilton y Leclerc durante el Gran Premio.

Monza recibirá a Ferrari en una situación complicada

El homenaje llegará en un momento en el que Ferrari busca mejorar sus resultados dentro del campeonato de constructores. La escudería italiana viene de un complicado Gran Premio de Países Bajos, donde Hamilton terminó cuarto y Leclerc quinto.

La carrera de Zandvoort también estuvo marcada por algunos intercambios de radio entre Hamilton y Ferrari, después de que el piloto británico mostrara su frustración durante la competencia.

Pese a los resultados recientes, Ferrari ocupa actualmente el segundo lugar del campeonato de constructores con 338 puntos, aunque se encuentra a 87 unidades del líder Mercedes.

Hamilton y Leclerc esperan con entusiasmo el Gran Premio de Italia

Para Charles Leclerc, competir en Monza siempre tiene un significado especial por la conexión entre Ferrari y sus aficionados. El monegasco reconoció que el circuito no parece, en principio, el más favorable para el monoplaza, pero destacó la importancia de disputar la carrera en casa.

El piloto también dejó claro que la expectativa por regresar a Monza es grande debido al ambiente que se genera alrededor de Ferrari durante el Gran Premio de Italia.

Por su parte, Lewis Hamilton consideró que el equipo tiene aspectos positivos que rescatar de la primera mitad de la temporada, aunque advirtió que Ferrari necesita elevar su rendimiento si quiere acercarse al líder del campeonato.

Ferrari busca celebrar el legado de Schumacher

La presencia de Hamilton y Leclerc con los nuevos trajes permitirá que el homenaje a Schumacher esté presente durante uno de los fines de semana más importantes para Ferrari.

El Gran Premio de Italia se disputará del 4 al 6 de septiembre en Monza, una pista cargada de historia para la escudería. Allí, Ferrari buscará no solo pelear por un buen resultado, sino también recordar a uno de los pilotos que dejó una de las huellas más profundas en la historia del equipo.