Fenapo 2026: Katy Perry detiene concierto; entendió “p*ta loca” y el público decía “mucha ropa”

Una expresión que para los mexicanos puede resultar completamente cotidiana puso a Katy Perry en un momento de desconcierto durante su presentación en San Luis Potosí. La cantante escuchó un grito proveniente del público y creyó que se trataba de un insulto dirigido hacia ella, aunque la realidad era muy distinta.

La intérprete de “Firework” se presentó ante los asistentes de la Feria Nacional Potosina, donde ofreció un espectáculo como parte de las actividades del evento. Sin embargo, entre canciones y la interacción con sus seguidores ocurrió una situación que rápidamente llamó la atención.

¿Qué le gritaron a Katy Perry?

En medio del concierto, algunos asistentes comenzaron a corear “¡mucha ropa!”, una expresión que puede utilizarse en México de manera coloquial y, dependiendo del contexto, incluso como una broma relacionada con la cantidad de prendas que lleva una persona.

El problema fue que Katy Perry no identificó correctamente lo que estaban diciendo. Por la manera en que se escuchaba el grito entre la multitud, la artista aparentemente creyó que el público estaba pronunciando algo parecido a “p*ta loca”, lo que provocó su desconcierto.

Katy Perry intentó entender al público

Ante aquel grito, la cantante trató de averiguar qué querían decirle los asistentes. Su reacción generó algunas risas entre el público, que conocía perfectamente el significado de “mucha ropa”, mientras la artista intentaba encontrarle sentido a la expresión.

El momento mostró una curiosa diferencia entre Katy Perry y el público mexicano, pues una frase que para los asistentes tenía un sentido humorístico terminó sonando como algo completamente diferente para la cantante estadounidense.

Katy Perry paró su presentación porque pensó que le gritaban “P#t@ loca” y era “mucha ropa” 😭 pic.twitter.com/L2UsJlNwZQ — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 28, 2026

Todo terminó en una divertida confusión

Después de aclarar el significado del grito, quedó claro que Katy Perry no había sido objeto de un insulto. La expresión utilizada por los asistentes no tenía la intención de ofenderla y el episodio terminó como una anécdota divertida de su presentación.

La frase “mucha ropa” puede emplearse en México para señalar que alguien lleva demasiadas prendas, aunque en determinados contextos también puede utilizarse de forma juguetona para sugerir que una persona se quite alguna.

Katy Perry continúa su encuentro con el público mexicano

A pesar del inesperado momento, la presentación de Katy Perry en San Luis Potosí continuó con normalidad. La cantante siguió con su espectáculo y mantuvo la interacción con los asistentes que acudieron a disfrutar de sus éxitos.

Lo ocurrido terminó convirtiéndose en uno de los momentos más curiosos de la noche, pues un simple grito mexicano provocó una confusión lingüística que, después de ser explicada, quedó como una divertida experiencia para la artista y sus seguidores.

Así, entre música, aplausos y gritos, Katy Perry se llevó de San Luis Potosí una anécdota que difícilmente habría ocurrido de la misma manera en otro lugar: descubrir que una expresión popular mexicana podía sonar muy diferente para alguien que no conoce su significado.