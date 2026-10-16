¿Estaba cantada su victoria? Azalia se salva y los fans señalan momentos extraños

La victoria de Azalia en La Granja VIP terminó bajo la lupa de los espectadores, quienes comenzaron a cuestionar si su triunfo en el reto de salvación fue una simple coincidencia o si existieron motivos para desconfiar del resultado. Las dudas surgieron después de que la participante venciera a Kevyn Bicolor y Julio Camejo, integrantes del grupo rival encabezado por Niurka.

La polémica se trasladó a las redes sociales, donde los seguidores del reality compartieron sus sospechas y señalaron algunos momentos de la transmisión que les parecieron extraños. Entre los aspectos más comentados estuvieron las intervenciones de los panelistas y una reunión privada que Azalia sostuvo con la producción antes de regresar a la convivencia.

¡EL FRAUDE MÁS DESCARADO DE LA GRANJA VIP! REVISÉ CUADRO POR CUADRO EL VIDEO Y LA PIEZA DE AZALIA NUNCA CAYÓ DEL COSTAL 🤬🎥👇 Me puse a analizar este video métrica a métrica, fotograma por fotograma, y las cámaras dejan al descubierto la trampa más cínica en el juego de #LaGranjaSalvación. A mí nadie me lo cuenta, aquí están los segundos exactos para que lo comprueben ustedes mismos: Segundo 00:13 a 00:14: Azalia apenas logra abrir un hueco diminuto en la boca del costal rojo; ni siquiera mete la mano ni se asoma para buscar nada. Segundo 00:15 (LA PRUEBA DEL FRAUDE): Voltea el costal rojo menos de un segundo sobre la cubeta metálica y ÚNICAMENTE CAE UN PUÑITO DE PAJA SUELTA. En ningún fotograma cae una pieza sólida, gruesa ni pesada desde la bolsa. Segundo 00:16 a 00:17: Mientras sacude y avienta el costal vacío hacia afuera de la cubeta (sobre la caja rosa), su otra mano ya va directo al fondo del bote metálico. Segundo 00:18 a 00:19: ¡Por arte de magia saca el trébol gris directamente desde el fondo de la cubeta cuando del costal jamás salió ninguna figura! Segundos 00:09 y 00:20 (LA DIFERENCIA CUANDO NO HAY TRAMPA): Vean el recuadro de la derecha. Ahí sí se ve clarísimo ante la cámara cómo sale la cruz naranja de adentro de la bolsa (00:09) y cómo la estrella azul se asoma en la boca del costal al vaciar la paja (00:20) antes de encajarla en el tablero en el 00:22. Definieron la salvación por UN SOLO SEGUNDO de diferencia (00:22 vs 00:23) usando una pieza fantasma que ya estaba esperando en el fondo de la cubeta de Azalia. ¡Qué burla para el público que sí ve el programa con los ojos abiertos! Exijo que muestren la cámara sin cortes o que anulen esa salvación amañada. 👇🔥 #FraudeEnLaGranja #LaGranjaVIP #LaGranjaSalvación — JOCKEVIN BICOLOR CONTRERAS (@jockevinbicolor) October 16, 2026

Mono Osuna quedó fuera del reto de salvación

Antes de la competencia decisiva, los participantes se enfrentaron a una dinámica en la que debían arrojar tierra sobre uno de los nominados para impedirle competir por la salvación. Mono Osuna fue quien recibió la mayor cantidad y quedó fuera del desafío, por lo que permaneció en la placa de nominación rumbo a la eliminación del domingo.

La dinámica estuvo acompañada de críticas contra Mono por su comportamiento hacia Niurka y Azalia, que algunos compañeros consideraron machista y grosero. Natalia Alcocer intentó confrontarlo para hacerle ver su desacuerdo, pero el participante respondió dándole la espalda, una actitud que recordó el gesto burlón que había tenido previamente con la vedette cubana.

La situación también provocó la intervención de Pablo Montero, quien cuestionó a Mono sobre cómo reaccionaría si otro hombre tratara de esa manera a una mujer de su familia. El participante respondió que no tendría problema si sucediera dentro de un reality, comentario que generó nuevas reacciones entre sus compañeros.

¿Por qué los fans sospechan del triunfo de Azalia?

Una de las principales razones que expusieron los espectadores fue la insistencia de Flor Rubio, Ferka y Rey Grupero, panelistas del programa, al mencionar durante la transmisión que Azalia tenía posibilidades de ganar la prueba.

De acuerdo con los comentarios retomados en redes sociales, los analistas repetían que el resultado podía cambiar si Azalia conseguía la salvación. Esa insistencia llamó la atención de algunos seguidores, quienes consideraron sospechoso que anticiparan reiteradamente esa posibilidad antes de que se realizara el desafío.

Sin embargo, las declaraciones de los panelistas no demuestran que el resultado estuviera arreglado. Hasta la información disponible, las acusaciones corresponden a sospechas de los fans y no a irregularidades confirmadas por la producción.

La reunión privada de Azalia con producción también genera dudas

Otro de los momentos que alimentó las especulaciones fue una reunión privada que Azalia sostuvo con la producción. Aunque este tipo de encuentros puede ocurrir en los realities por motivos personales o cuestiones relacionadas con la participación, algunos espectadores relacionaron la reunión con el resultado posterior del reto.

Según los comentarios de los seguidores, al regresar a la granja, Azalia se reunió con integrantes de su grupo y les aseguró que todo se arreglaría. Esa frase fue interpretada por algunos usuarios como una señal de que la participante sabía que las cosas cambiarían a su favor.

No obstante, el contenido de la conversación privada no se ha establecido con la información difundida, por lo que no es posible afirmar que estuviera relacionada con la competencia o que hubiera influido en el resultado.

Azalia se salva y la polémica continúa en La Granja VIP

El triunfo de Azalia modificó el panorama de las nominaciones y dejó a Kevyn Bicolor y Julio Camejo sin la posibilidad de asegurar su permanencia mediante ese reto. Ambos forman parte del grupo de Niurka, mientras que Azalia se identifica con el equipo de Manelyk, una rivalidad que añadió tensión al desenlace.

Por ahora, la controversia se mantiene principalmente entre los espectadores que cuestionan la victoria y quienes consideran que las sospechas no son suficientes para asegurar que hubo una manipulación. La atención está puesta en los próximos movimientos del reality y en si la producción ofrecerá información adicional que permita aclarar las dudas.

Hasta el momento, no hay pruebas confirmadas de que la salvación de Azalia estuviera arreglada, pero los videos dan de qué hablar. Las críticas surgieron de las interpretaciones del público sobre los comentarios de los panelistas y la reunión privada, dos situaciones que despertaron suspicacias, pero que por sí solas no demuestran una irregularidad.