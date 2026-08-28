UIF recupera 5.8 millones de dólares del caso García Luna y mantiene pendientes más activos en Florida

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, informó este viernes 28 de agosto que el Estado mexicano recibió 5 millones 805 mil 693 dólares con 50 centavos como parte de la recuperación de activos relacionados con el caso de Genaro García Luna y la familia Weinberg.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el funcionario explicó que los recursos provienen de la recuperación de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos.

El dinero ingresó a la Tesorería de la Federación mediante gestiones realizadas por la UIF y todavía existen otros activos pendientes de liquidación a favor del Estado mexicano.

¿Cómo se recuperaron los recursos del caso García Luna?

Reyes Colmenares explicó que la UIF presentó en septiembre de 2021 una demanda civil ante una corte de Florida para recuperar activos presuntamente desviados mediante un esquema de contrataciones públicas relacionado con García Luna.

El funcionario señaló que entre 2008 y 2018 se identificaron operaciones ligadas con contratos celebrados entre el entonces órgano de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares.

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Según el análisis de inteligencia financiera, el esquema habría incluido simulación de servicios, participación de servidores públicos y particulares, así como utilización de empresas fachada.

El 19 de mayo de 2026, un tribunal de Florida dictó una sentencia favorable al Estado mexicano contra integrantes de la familia Weinberg por aproximadamente 578.5 millones de dólares.

UIF identifica red de empresas y movimientos financieros

Reyes Colmenares indicó que el análisis permitió reconstruir movimientos de recursos y una red de empresas relacionadas con García Luna.

Entre 2015 y 2017, añadió, García Luna habría fondeado el conglomerado empresarial con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares.

La UIF atribuyó a la familia Weinberg participación en una estructura de empresas fachada beneficiada con 30 contratos gubernamentales, presuntamente otorgados a sobreprecios.

En conjunto, el esquema investigado comprende aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos señalados como desviados.

#MañaneraDelPueblo. Se han incorporado 2,395 sujetos al bloqueo de 24,622 cuentas financieras por un monto de 8 mil 670 mdp, informa la Unidad de Inteligencia Financiera pic.twitter.com/yHlF1jeSpS — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 28, 2026

UIF ha bloqueado más de 24 mil cuentas

Durante su informe, el titular de la UIF también presentó cifras generales de la actual administración.

Desde el inicio del gobierno de Sheinbaum, 2 mil 395 personas y entidades han sido incorporadas a la lista de personas bloqueadas, mientras que se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas, por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos.

De ese total, 7 mil 861 cuentas, equivalentes al 31.9 por ciento, están vinculadas con integrantes u organizaciones criminales de mayor incidencia, según la UIF.

Las entidades con más cuentas inmovilizadas son Ciudad de México, con 2 mil 300; Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723, y Baja California, con 356.

#NarcoPolicia. México recupera más de 5 mdd de la red de lavado de dinero de Genaro García Luna con los Weinberg. La presidenta @Claudiashein informó que este viernes dará más detalles en la #Mañanera. pic.twitter.com/yfD712onQ3 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 28, 2026

Estrategia contra extorsión suma mil 443 cuentas bloqueadas

Reyes Colmenares informó además que mil 443 cuentas han sido inmovilizadas por investigaciones relacionadas con extorsión desde la implementación de la Estrategia Nacional contra ese delito.

La UIF explicó que su labor consiste en detectar operaciones financieras inusuales, identificar estructuras y seguir el movimiento del dinero para impedir que el sistema financiero sea utilizado para actividades ilícitas.

En el caso García Luna, el funcionario sostuvo que el seguimiento de la ruta del dinero permitió impulsar acciones legales y concretar la primera recuperación de recursos, mientras continúa el proceso para liquidar otros activos.

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