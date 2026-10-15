Carlos Rivera pospone conciertos por cirugía: estas son las nuevas fechas para 2027

Los seguidores de Carlos Rivera tendrán que ajustar sus planes para verlo en vivo, pues el cantante anunció cambios en varias presentaciones de su gira debido a una cirugía programada para noviembre. La intervención médica lo obligará a hacer una pausa temporal en las actividades que requieran esfuerzo vocal.

A través de un comunicado, el equipo del intérprete explicó que la decisión responde a indicaciones médicas y busca priorizar su recuperación. Por este motivo, algunos espectáculos se trasladarán a 2027, mientras que otro fue cancelado de manera definitiva.

Entre las modificaciones se encuentran los conciertos de Quito y Guayaquil, Ecuador, que estaban previstos para el 5 y 7 de noviembre, respectivamente. Ambas presentaciones se llevarán a cabo el 27 y 29 de mayo de 2027.

Los cambios también alcanzan a Costa Rica y Monterrey. El espectáculo programado para el 14 de noviembre en territorio costarricense se realizará el 3 de abril de 2027, mientras que la fecha de Monterrey, prevista para el 28 de noviembre, pasó al 22 de mayo del mismo año.

Sin embargo, no todas las presentaciones sufrirán modificaciones. Los conciertos del Palenque de Tlaxcala y Guadalajara, programados para el 23 de octubre y el 2 de noviembre, se mantienen en sus fechas originales, ya que se realizarán antes de la operación.

En contraste, el espectáculo que Carlos Rivera ofrecería el 26 de noviembre en Querétaro quedó cancelado. Hasta el momento, el comunicado no detalla el procedimiento para los asistentes que adquirieron boletos para esa presentación.

El cantante lamentó las molestias que estos ajustes puedan ocasionar y agradeció el apoyo de sus seguidores. Su equipo adelantó que próximamente compartirá información adicional sobre las nuevas fechas y los conciertos cancelados, con el fin de orientar a quienes tenían previsto asistir.