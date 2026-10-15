Los Tigres del Norte conmueven con su Tiny Desk y lanzan mensaje a favor de los migrantes

La música regional mexicana se convirtió en un espacio de protesta y orgullo latino con la participación de Los Tigres del Norte en el reconocido formato Tiny Desk Concert, de NPR Music. La agrupación aprovechó su presentación para expresar su respaldo a los migrantes que enfrentan medidas y operativos de las autoridades migratorias en Estados Unidos.

La actuación formó parte del Latin Music Month y destacó tanto por la interpretación de canciones emblemáticas como por el mensaje social que acompañó al repertorio. La banda, referente musical de varias generaciones, puso sobre la mesa la identidad de la comunidad latina en un momento marcado por la preocupación ante las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los Tigres del Norte defienden a los latinos con Somos Más Americanos

Uno de los momentos más significativos llegó con Somos Más Americanos, tema en el que la agrupación aborda la historia de los territorios que pasaron de México a Estados Unidos. Antes de la interpretación, la producción del programa dedicó unas palabras emotivas a los músicos, en referencia al contexto de ataques contra la comunidad latina.

La respuesta llegó a través de la canción, que recuerda la pérdida de territorios como Texas, California, Arizona y Nuevo México, además de otros estados que hoy forman parte de la Unión Americana. La letra reivindica las raíces indígenas y mestizas de los latinos, así como su pertenencia al continente.

Durante la presentación, Jorge Hernández reforzó el mensaje con una frase contundente: “Y aunque le duela al vecino, somos más americanos que todititos los gringos”. Sus palabras provocaron el reconocimiento de los asistentes y posteriormente generaron reacciones en las redes sociales.

¿Qué canciones interpretaron Los Tigres del Norte en el Tiny Desk?

Además de la interpretación con contenido político, Los Tigres del Norte ofrecieron algunas de las canciones más conocidas de su trayectoria, con las que han conectado con distintas generaciones de seguidores.

Entre los temas incluidos estuvieron Golpes en el Corazón, Ni Parientes Somos y La Puerta Negra, piezas representativas de su repertorio. También interpretaron Quiero Volar Contigo, ampliando la presentación con una selección de su música.

El concierto fue publicado en el canal de NPR Music, responsable del formato Tiny Desk, conocido por reunir a artistas de diferentes géneros en actuaciones en un espacio reducido y con una propuesta musical cercana.

Aproximadamente 10 horas después de su publicación, el video ya superaba las 750 mil visualizaciones, una cifra que reflejó el interés que despertó la actuación tanto por su contenido musical como por el mensaje dirigido a la comunidad latina en Estados Unidos.