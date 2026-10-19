Hijo de César Bono aclara la situación del actor tras rumores sobre la pérdida de su ojo

Leonardo Bono, hijo del primer actor César Bono, usó sus redes sociales para desmentir categóricamente las versiones que aseguraban que su padre había perdido el ojo izquierdo tras una intervención quirúrgica para retirar un tumor. El actor e influencer aclaró que la información divulgada era falsa y que el comediante se encuentra bien de salud.

La noticia que encendió las alarmas en el medio del espectáculo se encendió luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante afirmara en una transmisión que el comediante había sido sometido a una cirugía oncológica de urgencia para extirparle un tumor ocular, añadiendo que lamentablemente los médicos no habían podido salvar el órgano.

Noticia Destacada ¿Quién es la inquilina morosa que César Bono denunció en redes sociales de querer quitarle su casa?

Hijo de César Bono señala que rumores de la pérdida de ojo es falsa

Ante el revuelo ocasionado por Gustavo Adolfo Infante, el hijo de César Bono, Leonardo usó su cuenta oficial de Instagram para emitir una postura en la cual buscó brindar tranquilidad al público y a los seguidores del comediante; emitiendo un mensaje donde señaló que la información era falsa.

“Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo. Lamentablemente, Gustavo Adolfo Infante difundió esta noticia sin verificar” escribió el hijo del comediante en sus historias de Instagram.

Leonardo Bono aclara la situación de César Bono en redes sociales. / Instagram: leonpato

Según precisó la periodista María Luisa Valdés Doria, el tumor de César Bono se encontraba encapsulado y la intervención afectó únicamente la zona del párpado, desmintiendo de manera tajante la extirpación del globo ocular que había dicho el periodista Gustavo.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal