César Bono pierde un ojo tras cirugía para remover un tumor

El actor César Bono perdió el ojo izquierdo tras someterse a una cirugía para remover un tumor.

La intervención quirúrgica se realizó hace unos días y la noticia fue confirmada públicamente por el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano.

Al realizar el procedimiento para retirar la masa, los médicos determinaron que la gravedad y localización del tumor hacían necesaria la extirpación completa del órgano ocular.

Actualmente, el primer actor se encuentra esperando los resultados de laboratorio de la biopsia para descartar si el tumor extraído era canceroso.

Bromeó al respecto diciendo: "Seré el primer cavernícola pirata", haciendo alusión a su famoso monólogo teatral Defendiendo al cavernícola. Además, ha manifestado su firme intención de regresar pronto a los escenarios utilizando un parche si es necesario.