Pareja se hace viral por pelea en un yate al impedir que turistas tomen fotos a la Torre Eiffel

Una pareja de jóvenes se ha hecho tendencia en las redes sociales, luego de que estaban viviendo un romántico momento en un yate frente a la Torre Eiffel, uno de los puntos que más turistas recibe al año.

Sin embargo, para poder tener las mejores tomas pusieron su celular en un soporte, pero por varios minutos no dejaron que nadie más se tomara fotos, lo que causó molestia entre los otros turistas que estaban en el yate.

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Turistas impiden que otros turistas se tomen fotos en la Torre Eiffel

Tras varios minutos, una de las mujeres que estaba viajando en el yate, perdió la paciencia y se atravesó para también poder tomarse fotos en el famoso monumento de Francia, lo que hizo explotar a los jóvenes que de inmediato le hicieron un reclamo, mientras la joven les menciona que tiene derecho de estar ahí.

Luego de varios momentos de tensión, la pareja de jóvenes se pone junto a la mujer, mientras ella se niega, por lo que la discusión sigue su curso, pero todo quedó grabado por los turistas que estaban en el mismo viaje.

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Mientras que uno de los jóvenes que se involucra en el video, tomó las cosas con un buen sentido del humor, pues publicó el video con una peculiar descripción, donde comentó lo siguiente: "Quería grabar este video tan lindo con mi bf y entonces pasó esto".

"Toca bancar" Por lo que hizo esta señora con dos chicos que ocuparon la vista de todo el barco en el Sena para hacer su videito de TikTok. https://t.co/LojNYOdRmb — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 14, 2026

El video ha causado varios comentarios por parte de los usuarios, donde muchos apoyan a los jóvenes, mientras que otros afirman que todos los turistas tienen el mismo derecho de tomarse fotos.

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