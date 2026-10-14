¡El columpio traicionero! Joven termina en el suelo tras inesperado golpe en centro comercial

Un paseo por un centro comercial en México terminó en un inesperado accidente para una joven, quien recibió el golpe de un columpio mientras caminaba y cayó al suelo. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo la joven avanza por el lugar sin advertir que el columpio se interpone en su camino. Segundos después, el objeto la golpea y provoca que pierda el equilibrio hasta terminar en el piso, en una escena que tomó por sorpresa a quienes se encontraban cerca.

¿Como te recuperas socialmente de esto? https://t.co/fW4z7TtD6N — Momentos Virales (@momentoviral) October 14, 2026

El video llamó la atención de los usuarios por lo repentino del incidente y generó comentarios sobre la importancia de prestar atención a lo que ocurre alrededor, incluso en espacios de convivencia y entretenimiento. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles lesiones de la joven ni sobre las circunstancias posteriores al accidente.