Mujer descubre infidelidad de su nuera con su propio suegro y la agrede en su trabajo: VIDEO

Una mala decisión puede terminar con la buena relación de una familia, más cuando se trata de una infidelidad, así le sucedió a una mujer que fue a visitar a su nuera al trabajo, donde terminó agrediéndola física y verbalmente, luego de descubrir que tenía una relación con su esposa.
Según la información que ha salido en las redes sociales, la joven tenía una relación sentimental con su propio suegro, los hechos sucedieron el pasado lunes 12 de octubre de 2026, en la ciudad de Río Grande do Sul, Brasil.
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Suegra agrede a su nuera al descubrir infidelidad con su propio suegro
El momento en que la mujer va a reclamarle a su nuera, quedó grabado en video y se ha hecho viral en las plataformas digitales, en el material se puede ver la forma en que la golpea y la jala el cabello, mientras una persona trataba de separarlas.
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Todo esto sucedió, porque la mujer descubrió que su nuera tenía una relación con su esposo, por lo que le estaba siendo infiel a su único hijo, tras la fuerte agresión que protagonizaron, la madre del joven se retiró del lugar.
El video que es tendencia en las redes sociales, ha causado opiniones divididas entre los usuarios, algunos están en contra del uso de la violencia para resolver este tipo de situaciones, mientras que otros afirman que primero debió hablar con su marido.