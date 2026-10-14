Mujer descubre infidelidad de su nuera con su propio suegro y la agrede en su trabajo: VIDEO

Una mala decisión puede terminar con la buena relación de una familia, más cuando se trata de una infidelidad, así le sucedió a una mujer que fue a visitar a su nuera al trabajo, donde terminó agrediéndola física y verbalmente, luego de descubrir que tenía una relación con su esposa.

Según la información que ha salido en las redes sociales, la joven tenía una relación sentimental con su propio suegro, los hechos sucedieron el pasado lunes 12 de octubre de 2026, en la ciudad de Río Grande do Sul, Brasil.

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Suegra agrede a su nuera al descubrir infidelidad con su propio suegro

El momento en que la mujer va a reclamarle a su nuera, quedó grabado en video y se ha hecho viral en las plataformas digitales, en el material se puede ver la forma en que la golpea y la jala el cabello, mientras una persona trataba de separarlas.

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Todo esto sucedió, porque la mujer descubrió que su nuera tenía una relación con su esposo, por lo que le estaba siendo infiel a su único hijo, tras la fuerte agresión que protagonizaron, la madre del joven se retiró del lugar.

Uma mulher descobriu da pior forma possível que a própria nora, esposa do seu único filho, estava dormindo e se relacionando com o seu marido. Revoltada, ela foi ao trabalho da nora para tirar satisfação e deu uma surra na mulher. Segundo informações, o que mais revoltou a sogra foi o fato dela ter feito de tudo para ajudar a nora, inclusive, quando ela ia trabalhar era ela quem ficava tomando conta do neto, além de sustentar a criança com tudo que precisa. A confusão aconteceu na manhã desta segunda feira, 12, na cidade de Planalto, no Rio Grande do Sul. O que acharam da atitude da sogra em agr€dlr anota em seu local de trabalho? — Alex Lopes (@_alexlopes) October 12, 2026

El video que es tendencia en las redes sociales, ha causado opiniones divididas entre los usuarios, algunos están en contra del uso de la violencia para resolver este tipo de situaciones, mientras que otros afirman que primero debió hablar con su marido.

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