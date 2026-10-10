Trump reclama no haber recibido el Nobel de la Paz asegurando que puso fin a ocho guerras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su inconformidad por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz 2026, pese a lo que considera una serie de logros de su administración en materia de política exterior y resolución de conflictos internacionales.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que durante su gestión logró poner fin a ocho guerras y que se encuentra cerca de resolver otros dos conflictos.

Trump también destacó sus acciones relacionadas con Israel, Venezuela e Irán, al considerar que representan resultados que deberían haber sido tomados en cuenta para el reconocimiento internacional.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el Premio Nobel de la Paz?

En su publicación, el presidente estadounidense cuestionó que ni él ni Estados Unidos recibieran el galardón, a pesar de los resultados que atribuyó a su gobierno.

Trump afirmó haber resuelto ocho guerras y estar cerca de alcanzar acuerdos para terminar con otras dos. Sin embargo, en su mensaje no precisó cuáles son los conflictos a los que hizo referencia ni detalló los términos de esos supuestos acuerdos.

Noticia Destacada ¿Se puede transferir un Premio Nobel? Lo que dice el Comité Nobel sobre el gesto de Machado a Trump

El mandatario también aseguró que consiguió la liberación de todos los rehenes israelíes, incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos.

Asimismo, sostuvo que cientos de personas retenidas como rehenes, procedentes de distintos países, fueron liberadas y pudieron regresar a sus lugares de origen.

Trump menciona a Venezuela e Irán entre sus logros

En el mismo mensaje, Donald Trump aseguró que Estados Unidos ganó una guerra en Venezuela y capturó a quien describió como el dictador que gobernaba ese país.

También afirmó que su administración impidió que Irán, al que calificó como el principal Estado patrocinador del terrorismo, obtuviera un arma nuclear.

Estas declaraciones corresponden a afirmaciones del presidente estadounidense y no estuvieron acompañadas de pruebas o información adicional en la publicación.

Trump cuestiona decisión del Nobel de la Paz 2026

El mandatario cerró su mensaje con una crítica a la decisión de no otorgarle el reconocimiento.

"Pese a todo eso, ni yo ni Estados Unidos recibimos el Premio Nobel de la Paz. ¡Vaya!", expresó Trump.

La declaración se produjo después de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2026 y refleja el desacuerdo del presidente estadounidense con el resultado del galardón.

En su publicación, Trump no mencionó directamente a la persona u organización reconocida ni presentó información sobre el proceso de selección del premio.

IO