Trump anuncia nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional tras el Nobel de la Paz a Navi Pillay

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) este viernes 9 de octubre, horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza del organismo, fuera reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2026.

El Departamento de Estado estadounidense informó que las medidas buscan impedir que el tribunal internacional ejerza jurisdicción sobre ciudadanos, militares y funcionarios de Estados Unidos, bajo el argumento de proteger la soberanía nacional.

La administración Trump señaló que hasta el momento ha impuesto sanciones contra 17 personas relacionadas con la CPI y anunció nuevas restricciones a las operaciones financieras del organismo.

¿Por qué Trump anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional?

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, rechazó que la Corte Penal Internacional tenga facultades para investigar o procesar a ciudadanos de su país.

El funcionario recordó que Estados Unidos no forma parte del tribunal y aseguró que tanto gobiernos republicanos como demócratas han mantenido objeciones a su jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.

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Rubio advirtió que Washington buscará impedir las transacciones financieras con la CPI, con el propósito de limitar los recursos disponibles para sus actividades.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro también emitirá licencias generales para permitir determinadas operaciones relacionadas con el tribunal.

El secretario de Estado sostuvo que las medidas forman parte de la estrategia del Gobierno estadounidense para impedir posibles procesos judiciales contra integrantes de sus Fuerzas Armadas, agentes fronterizos y autoridades políticas.

Marco Rubio amenaza con ampliar medidas contra la CPI

En un mensaje difundido en redes sociales, Rubio afirmó que Estados Unidos mantendrá las restricciones hasta que la Corte Penal Internacional deje de ejercer acciones que Washington considera contrarias a su soberanía.

El funcionario también señaló que su Gobierno mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución diplomática.

Las declaraciones forman parte del rechazo de la administración Trump a que el tribunal internacional investigue presuntos delitos cometidos por ciudadanos estadounidenses.

¿Quién es Navi Pillay, ganadora del Nobel de la Paz 2026?

Las nuevas sanciones fueron anunciadas después de que el Comité Nobel noruego otorgara el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay, jurista sudafricana que se desempeñó como jueza de la Corte Penal Internacional y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El reconocimiento destacó su trayectoria en favor de la paz, la justicia internacional y la investigación de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, comenzó sus funciones en 2002 y tiene competencia para juzgar determinados crímenes internacionales bajo las condiciones previstas en el Estatuto de Roma.

Estados Unidos no es Estado parte de ese tratado y mantiene diferencias con el organismo respecto al alcance de sus facultades judiciales.

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