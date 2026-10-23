Presidenta Sheinbaum aclara cuánto ganan los médicos cubanos en México: “Reciben el mismo sueldo que los mexicanos”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los médicos cubanos que trabajan en el sistema público de salud de México reciban salarios superiores a los de los profesionales mexicanos y aseguró que sus honorarios se encuentran en el mismo nivel.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 23 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria también negó que los especialistas procedentes de Cuba sean contratados mediante empresas intermediarias.

Sheinbaum explicó que estos profesionales son incorporados mediante contratación directa y prestan sus servicios principalmente en comunidades apartadas donde existen dificultades para cubrir las plazas de médicos especialistas.

"Los médicos cubanos ganan más que los médicos mexicanos, es falso, absolutamente falso", afirmó la presidenta al responder a publicaciones sobre las condiciones laborales de este personal.

¿Cuánto ganan los médicos cubanos que trabajan en México?

Sheinbaum presentó como referencia las percepciones mensuales netas de un médico del IMSS y precisó que, antes del incremento salarial, el ingreso era de $36 mil 896 pesos.

Con el aumento aprobado recientemente, la percepción mensual neta se elevará a 39 mil 120 pesos, de acuerdo con las cifras expuestas por la mandataria.

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La presidenta subrayó que los médicos cubanos reciben honorarios equivalentes a los de sus colegas mexicanos y rechazó las versiones que señalaban un trato salarial preferencial.

También aclaró que estos profesionales no son contratados a través de empresas privadas.

"Es una contratación directa y ganan exactamente lo mismo que lo que gana un médico mexicano, o sea, no hay diferencia", sostuvo.

¿Por qué México contrata médicos especialistas de Cuba?

Sheinbaum explicó que los especialistas cubanos apoyan principalmente en hospitales y unidades médicas de zonas alejadas, donde resulta difícil conseguir profesionales de determinadas especialidades.

La presidenta destacó que su colaboración permite atender necesidades de personal en comunidades que enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos especializados.

Asimismo, señaló que el Gobierno federal continuará con la contratación de médicos mexicanos, enfermeras, enfermeros y paramédicos, además de la modernización de hospitales y la adquisición de equipos.

Finalmente, reiteró que las mejoras al sistema público de salud incluyen nuevas herramientas digitales para agilizar la atención y facilitar el traslado de pacientes entre unidades médicas cuando se requiera un servicio especializado.

IO