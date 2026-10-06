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Mañanera de hoy 6 de octubre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este martes 6 de octubre desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

6 de oct de 2026

1 min

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Mañanera de hoy martes 6 de octubre

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 6 de octubre.

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06/10/2026 a las 07:46

De estas consultas, más de 12 millones corresponden a la primera visita, 8.3 millones de personas ya recibieron una segunda visita y casi 6 millones cuentan con una tercera visita.

06/10/2026 a las 07:45

Dichas consultas han sido a derechohabientes de las pensiones del bienestar para adultos mayores y personas con discapacidad.

06/10/2026 a las 07:45

"Salud Casa por Casa2 ha brindado más de 27 millones de consultas médicas domiciliarias gratuitas.

06/10/2026 a las 07:44

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, informa los avances del programa "Salud Casa por Casa", el programa de prevención de la salud más grande del mundo.

06/10/2026 a las 07:39

Se realiza el enlace a Durango, donde el gobernador Esteban Villegas, encabeza la entrega de viviendas este martes.

06/10/2026 a las 07:38

La entrega de viviendas se adelantó un día, porque mañana la Presidenta de México tendrá una reunión con el equipo de este prorama.

06/10/2026 a las 07:38

Se realiza un enlace a Durango donde se realiza una entrega de viviendas.

06/10/2026 a las 07:36

Hoy se hablará de los 12 mil consultorios de atención primaria que se instalarán en los 24 estados que firmaron con el IMSS Bienestar.

06/10/2026 a las 07:36

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 6 de octubre.

IO