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Mañanera de hoy 7 de octubre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 7 de octubre desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

7 de oct de 2026

1 min

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Conferencia de hoy miércoles 7 de octubre / Gobierno de México

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 7 de octubre.

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07/10/2026 a las 07:35

Alcalde Luján señala que también se emitirán las disposiciones reglamentarias para aclarar cuál es el trámite, para renunciar a la segunda nacionalidad.

07/10/2026 a las 07:34

Y agrega que es una reforma que, como establecen los transitorios, aplica a partir del 2028.

07/10/2026 a las 07:34

La consejera jurídica agrega que hoy firma la presidenta dicha reforma, para que en la edición vespertina del DOF salga publicada.

07/10/2026 a las 07:34

Asimismo recibió la aprobación de 22 legislaturas locales, cumpliendo así con el requisito constitucional.

07/10/2026 a las 07:33

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, subraya que esta reforma constitucional ha pasado por todos los requisitos que se necesitan para su publicación en el DOF.

07/10/2026 a las 07:33

Sheinbaum Pardo aclara que a partir del 2028 quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa o jefe de gobierno, presidenta o presidente de la República, solo puede ser mexicano.

07/10/2026 a las 07:32

Hoy se firma el decreto para que ningún presidente o presidenta, gobernador o gobernadora, pueden tener doble nacionalidad.

07/10/2026 a las 07:31

Este miércoles la Secretaría de Energía presentará los programas y proyectos en el tema de Electricidad.

07/10/2026 a las 07:30

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 7 de octubre.

IO