Detienen en Colima a presunto responsable del atentado en Coahuayana, Michoacán, que dejó seis muertos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), relacionados con la explosión de un vehículo registrada el 6 de diciembre de 2025 en Coahuayana, Michoacán, que dejó seis personas muertas y varias lesionadas.

A través de su cuenta de X, el funcionario federal detalló que los detenidos fueron identificados como David "N", alias "Mando 20"; Sinuhé "N" y Cristian "N", quienes fueron capturados durante dos cateos realizados en inmuebles del municipio de Tecomán, Colima.

Las acciones derivaron de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal.

¿Quién es el presunto responsable del atentado en Coahuayana?

García Harfuch señaló que David "N", conocido como "Mando 20", es identificado por las autoridades como el presunto responsable del ataque perpetrado frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

De acuerdo con las líneas de investigación, el detenido es señalado como líder de una célula del CJNG que opera en Tecomán y municipios cercanos de Colima.

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Durante los cateos, las autoridades aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda relacionada con el grupo criminal, además de otros indicios que serán incorporados a las investigaciones.

¿Qué ocurrió durante el atentado en Coahuayana, Michoacán?

El 6 de diciembre de 2025 se registró la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

El ataque provocó la muerte de seis personas y dejó varios heridos, lo que dio origen a una investigación para identificar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron la agresión.

García Harfuch explicó que las indagatorias continúan para determinar la participación de todos los involucrados y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atentado.

Derivado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico y @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, se realizaron cateos en dos inmuebles del municipio de Tecomán, Colima, donde fueron detenidos David “N”, alias “Mando 20” , Sinuhe “N” y Cristian “N”, relacionados con la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, que dejó seis personas sin vida y varias más heridas. Durante estas acciones se aseguraron armas de fuego, vehículos , dinero en efectivo, documentación, propaganda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG entre otros indicios relevantes para la investigación. De acuerdo con las líneas de investigación, David “N” es el presunto responsable del atentado. Se le identifica como líder de una célula del CJNG con presencia en Tecomán, Colima, y municipios aledaños. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a todos los involucrados y llevarlos ante la justicia, tanto a quienes ejecutaron el ataque como a quienes lo ordenaron. Agradecemos la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, y a la Secretaria de Seguridad de Colima cuyo apoyo ha sido fundamental para avanzar en las investigaciones y fortalecer la coordinación institucional. Un ataque que cobró la vida de seis personas no puede quedar impune. La coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX con las entidades federativas es indispensable para combatir a las organizaciones criminales y proteger la vida y la tranquilidad de las familias mexicanas. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 23, 2026

El titular de la SSPC destacó la colaboración de las fiscalías y autoridades de seguridad de Michoacán y Colima para concretar las detenciones.

"Un ataque que cobró la vida de seis personas no puede quedar impune", expresó el funcionario.

Finalmente, reiteró que las instituciones del Gabinete de Seguridad federal mantendrán la coordinación con las autoridades estatales para investigar a las organizaciones criminales y llevar ante la justicia a los responsables de hechos violentos.

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