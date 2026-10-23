Detienen en Colima a presunto responsable del atentado en Coahuayana, Michoacán, que dejó seis muertos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), relacionados con la explosión de un vehículo registrada el 6 de diciembre de 2025 en Coahuayana, Michoacán, que dejó seis personas muertas y varias lesionadas.
A través de su cuenta de X, el funcionario federal detalló que los detenidos fueron identificados como David "N", alias "Mando 20"; Sinuhé "N" y Cristian "N", quienes fueron capturados durante dos cateos realizados en inmuebles del municipio de Tecomán, Colima.
Las acciones derivaron de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal.
¿Quién es el presunto responsable del atentado en Coahuayana?
García Harfuch señaló que David "N", conocido como "Mando 20", es identificado por las autoridades como el presunto responsable del ataque perpetrado frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.
De acuerdo con las líneas de investigación, el detenido es señalado como líder de una célula del CJNG que opera en Tecomán y municipios cercanos de Colima.
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Durante los cateos, las autoridades aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda relacionada con el grupo criminal, además de otros indicios que serán incorporados a las investigaciones.
¿Qué ocurrió durante el atentado en Coahuayana, Michoacán?
El 6 de diciembre de 2025 se registró la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.
El ataque provocó la muerte de seis personas y dejó varios heridos, lo que dio origen a una investigación para identificar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron la agresión.
García Harfuch explicó que las indagatorias continúan para determinar la participación de todos los involucrados y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atentado.
El titular de la SSPC destacó la colaboración de las fiscalías y autoridades de seguridad de Michoacán y Colima para concretar las detenciones.
"Un ataque que cobró la vida de seis personas no puede quedar impune", expresó el funcionario.
Finalmente, reiteró que las instituciones del Gabinete de Seguridad federal mantendrán la coordinación con las autoridades estatales para investigar a las organizaciones criminales y llevar ante la justicia a los responsables de hechos violentos.
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