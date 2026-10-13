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Hanal Pixán en Puerto Juárez: ¿Cómo registrarse al concurso de altares y catrinas?

Los premios serán económicos e irán desde los 5 mil hasta los 25 mil pesos.

Por Redacción Por Esto!

13 de oct de 2026

1 min

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Los concurso se llevarán a cabo en la avenida principal de Puerto Juárez del 30 de octubre al 2 de noviembre
Los concurso se llevarán a cabo en la avenida principal de Puerto Juárez del 30 de octubre al 2 de noviembre / POR ESTO!

Como todos los años el gran esperado Hanal Pixán en Puerto Juárez ya fue confirmado para este mes de octubre y noviembre, el cual contará con concursos relacionados con la festividad.

Hasta el momento se ha confirmado el concurso de catrinas y catrines donde se evaluarán los vestuarios típicos como también el concurso de altares de muertos.

Las fechas de registro para los participantes y de los eventos oficiales, ya fueron confirmados, al igual que

Fechas de los concursos

Para el concurso de altares de muertos y catrinas, se llevará a cabo en la avenida principal de Puerto Juárez del 30 de octubre al 2 de noviembre

Fecha de registros

Lunes a viernes de 9:30 a 16:00 horas

¿Cuáles son los premios?

  • 1 er lugar: $25, 000.00 pesos
  • 2 do lugar: $20, 000.00 pesos
  • 3er lugar: $15, 000.00 pesos
  • 4to lugar: $10, 000.00 pesos

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