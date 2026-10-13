Hanal Pixán en Puerto Juárez: ¿Cómo registrarse al concurso de altares y catrinas?

Como todos los años el gran esperado Hanal Pixán en Puerto Juárez ya fue confirmado para este mes de octubre y noviembre, el cual contará con concursos relacionados con la festividad.

Hasta el momento se ha confirmado el concurso de catrinas y catrines donde se evaluarán los vestuarios típicos como también el concurso de altares de muertos.

Las fechas de registro para los participantes y de los eventos oficiales, ya fueron confirmados, al igual que

Fechas de los concursos

Para el concurso de altares de muertos y catrinas, se llevará a cabo en la avenida principal de Puerto Juárez del 30 de octubre al 2 de noviembre

Fecha de registros

Lunes a viernes de 9:30 a 16:00 horas

¿Cuáles son los premios?