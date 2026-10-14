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Quintana Roo / Cancún

Colectivo Malinches Ingobernables convoca conferencia de prensa en la Glorieta del Ceviche de Cancún

A través de redes sociales, la agrupación informó que el pronunciamiento busca señalar presuntas omisiones de las autoridades y expresar su postura sobre la defensa de los derechos ciudadanos.

Por Redacción Por Esto!

14 de oct de 2026

1 min

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La conferencia está programada para las 18:00 horas en la Glorieta del Ceviche
La conferencia está programada para las 18:00 horas en la Glorieta del Ceviche / POR ESTO!

El colectivo feminista de Quintana Roo "Malinches Ingobernables" anunció la tarde de ayer martes la realización de una conferencia de prensa en Cancún hoy miércoles 14 de octubre.

Por medio de sus redes sociales, la agrupación informó que se tiene como objetivo manifestar contra la injusticia por la presunta omisión de las autoridades y la prioridad de los derechos de los ciudadanos.

En su anuncio se informó que la conferencia de prensa se estará llevando a cabo a las 6:00 pm hora local en la Glorieta del Ceviche ubicado en la Avenida Tulum de esta ciudad.

Hasta el momento se desconoce la duración de la conferencia, pero se recomienda a la población de tomar precauciones en caso de cierre de calles y avenidas cercanas al lugar ya mencionado.

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