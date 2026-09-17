Bloqueo de Glorieta del Ceviche genera caos vial en Cancún; madres buscadoras exigen justicia por sustracción de menores

Unas seis integrantres del colectivo Madres Sembradores de Memoria de Quintana Roo ocasionaron un caos vial en el centro de la ciudad, por el bloqueo de la glorieta del Ceviche, en demanda de justicia en un caso de sustracción de menores.

La manifestación se registró en el cruce de las avenidas Tulum y Cobá, alrededor de las 18:00 horas de este jueves, lo que afectó la ruta de salida de miles de trabajadores de la zona hotelera.

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Debido al bloqueo, la Dirección de Tránsito Municipal desvió la circulación desde la avenida Bonampak, en los carriles de salida de la zona hotelera, para evitar que los vehículos se toparan con el cierre vial en la glorieta del Ceviche.

El Colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo realizó la manifestación para pedir justicia para Iván, quien fue detenido por el delito de sustracción de menores, por ayudar a una madre y a su hija, de 3 años, a realizar un viaje de Cancún hacia la Ciudad de México, sin saber supuestamente que tenía un conflicto por la custodia con el padre de la menor.