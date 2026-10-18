Hombre muere ahogado en un cenote de Puerto Aventuras, Playa del Carmen

La imprudencia combinada con el consumo desmedido de bebidas alcohólicas cobró una vida la tarde de este fin de semana en las inmediaciones del complejo turístico y residencial de Puerto Aventuras, en el municipio de Playa del Carme. Un hombre, presuntamente trabajador de la construcción, perdió la vida por ahogamiento tras ingresar al agua de un cenote ubicado en la zona.

​De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, el ahora occiso habría terminado su jornada laboral y se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en compañía de otros sujetos cerca del cuerpo de agua. Ya entrada la noche, y bajo los evidentes influjos del alcohol, la víctima decidió adentrarse a las profundidades del cenote para refrescarse, sin imaginar que ya no saldría con vida.

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​Fueron personas que transitaban por la zona quienes se percataron de que la persona no salía a la superficie, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades e instituciones de rescate a través del número de emergencias 911.

​Minutos más tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de Protección Civil, junto con bomberos y cuerpos de rescate acuático, acudieron al sitio para iniciar las labores de búsqueda. Trágicamente, tras varios minutos de maniobras en la oscuridad y complejas condiciones del terreno, los rescatistas lograron localizar el cuerpo sin vida del masculino, sacándolo hasta la orilla.

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​En la escena de los hechos, las autoridades policiales aseguraron la zona e inspeccionaron el perímetro, donde hallaron diversas latas de cerveza vacías y pertenencias personales que confirmaban que el fallecido estuvo conviviendo en el sitio previo a la tragedia.

​Elementos de la Policía Investigadora y peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo hicieron su arribo para procesar el área, recabar los indicios correspondientes y dar fe del levantamiento del cadáver. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley, la cual determinará con exactitud la causa de la muerte y permitirá su posterior identificación oficial por parte de sus familiares.