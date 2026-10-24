Motociclista derrapa en avenida Cobá de Tulum y termina con lesiones en la cabeza

Un joven motociclista terminó con lesiones en la cabeza luego de perder el control de su unidad y derrapar sobre la avenida Cobá, a la altura del cruce con la calle Palma, frente al supermercado Soriana y la gasolinera Yax Balam, en Tulum. El accidente movilizó a elementos de Protección Civil, agentes de Tránsito Municipal y paramédicos, quienes acudieron para auxiliar al conductor, que quedó lesionado sobre la vía pública.

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De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió durante la noche de ayer, cuando el motociclista circulaba sobre una de las principales arterias de la ciudad. Presuntamente, el joven conducía a exceso de velocidad, situación que habría provocado que perdiera el control del manubrio y terminara derrapando sobre el pavimento. Sin embargo, serán las autoridades de Tránsito las encargadas de determinar las circunstancias que originaron el accidente.

Como consecuencia de la caída, el conductor sufrió diversas heridas en la cabeza, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Elementos de Protección Civil y agentes de la Policía de Tránsito Municipal fueron los primeros en llegar al sitio, donde brindaron apoyo al lesionado mientras se solicitaba la presencia de una ambulancia para realizar una valoración médica más completa y determinar la gravedad de las heridas.

Minutos después arribaron paramédicos del Hospital Tulum, quienes continuaron con la atención del motociclista y revisaron las lesiones ocasionadas por el impacto contra el pavimento. Debido a las heridas que presentaba en la cabeza, se contemplaba su traslado al Hospital IMSS-Bienestar, donde recibiría atención especializada, principalmente para realizar las suturas necesarias y descartar posibles complicaciones derivadas del golpe. Hasta ese momento no se había informado oficialmente sobre lesiones que pusieran en riesgo su vida.

El accidente volvió a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan los motociclistas al circular por las principales avenidas de Tulum, particularmente durante las noches, cuando una pérdida de control puede ocasionar lesiones de consideración. La avenida Cobá registra una circulación constante de vehículos particulares, motocicletas y unidades de transporte, por lo que las autoridades recomiendan respetar los límites de velocidad, mantener la atención al conducir y utilizar correctamente el casco de protección para reducir las consecuencias de una eventual caída.

JGH