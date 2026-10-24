Automóvil se incendia frente a Chedraui Rancho Viejo en Cancún; conductor logra salir a tiempo

Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró la madrugada de este día en las inmediaciones de la Región 236 de la ciudad, luego de que un automóvil comenzara a incendiarse de manera repentina cuando se encontraba estacionado. El siniestro, que estuvo a punto de consumir la unidad por completo, generó momentos de tensión entre automovilistas y transeúntes que circulaban por el lugar.

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De acuerdo con los reportes preliminares emitidos a través del número de emergencias 911, los hechos ocurrieron en el estacionamiento de la tienda Chedraui en la zona de Rancho Viejo, en un punto ubicado casi esquina con la avenida Periférico, también conocida como Arco Norte. En este sector de alta afluencia vehicular, una densa columna de humo negro alertó de inmediato a la ciudadanía.

Hasta el sitio del reporte arribaron de manera oportuna elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos a bordo de una unidad extintora. Al llegar, los vulcanos confirmaron la presencia de un automóvil tipo Volkswagen de color blanco, el cual presentaba fuego activo concentrado principalmente en la parte frontal, correspondiente al compartimiento del motor.

Los vulcanos evitaron que el fuego alcanzara el tanque de gasolina y causara una explosión. / Erick Díaz

Gracias a la rápida intervención de los tragahumo, se logró evitar que el fuego se propagara hacia el tanque de combustible y el interior de la cabina, lo que habría significado la pérdida total del vehículo y un riesgo latente de explosión para los ciudadanos que se encontraban en los alrededores.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del incidente y a la velocidad con la que las llamas envolvieron el frente del automotor, el conductor logró ponerse a salvo a tiempo. Testigos en el lugar señalaron que el guiador se percató de un fuerte olor a quemado y de la salida de humo desde el cofre, por lo que decidió orillarse y descender de inmediato.

Tras ponerse a salvo, el propietario solicitó el apoyo de los transeúntes y testigos para realizar el reporte correspondiente a las líneas de emergencia, resultando ileso y sin requerir atención médica, más allá de la crisis nerviosa natural por lo ocurrido.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al sitio a bordo de patrullas oficiales para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y agilizar el tráfico vehicular, el cual comenzó a congestionarse debido a los conductores que detenían su marcha para observar la intervención de rescate.

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Una vez que los bomberos controlaron por completo el fuego, realizaron labores de enfriamiento en el área del motor y descartaron cualquier riesgo mayor de reignición o derrame de sustancias peligrosas sobre la cinta asfáltica.

Finalmente, el propietario del automóvil dañado solicitó el servicio de una grúa para trasladar la unidad averiada a un taller mecánico, a la espera de que los peritajes correspondientes determinen si el fuego se originó debido a un cortocircuito en el sistema eléctrico o a una falla mecánica repentina.

JGH