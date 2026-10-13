Aguas turquesa y estromatolitos: Conoce el atractivo natural con recorridos en kayak en Quintana Roo

En el sur del país se encuentra un lugar de belleza natural ideal para quienes desean disfrutar de escenarios con aguas cristalinas, vegetación y actividades al aire libre.

Este sitio se llama Los Rápidos de Bacalar, que como su nombre lo dice, se encuentran ubicados en este municipio de Quintana Roo.

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¿Qué lo hace especial?

Uno de los elementos que distinguen a este lugar son los estromatolitos, estructuras formadas por la actividad de comunidades de microorganismos

Además de su atractivo visual, Los Rápidos de Bacalar forman parte de un entorno natural que requiere medidas de conservación para proteger sus ecosistemas. Por ello, se recomienda a los visitantes respetar las indicaciones del sitio y evitar el contacto directo con los estromatolitos.

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¿Cuánto cuesta visitar Los Rápidos de Bacalar?

De acuerdo con las tarifas proporcionadas por el establecimiento, la entrada general para adultos tiene un costo de 200 pesos, mientras que los niños de 2 a 10 años pagan 150 pesos. Los adultos mayores con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) también pueden ingresar por 150 pesos.

Quienes deseen recorrer el canal en kayak pueden rentar una embarcación individual por 200 pesos la hora o una doble por 400 pesos por hora.

El lugar también ofrece servicio de lockers para guardar pertenencias, con una tarifa de 50 pesos por día y un depósito adicional de 50 pesos.