Playa Tortugas en Cancún: un destino gratuito para disfrutar del mar en otoño

Cancún es uno de los destinos que se pueden disfrutar durante el otoño gracias a sus playas de arena clara, sus paisajes caribeños y las opciones para pasar un día junto al mar sin gastar demasiado. Entre sus espacios públicos destaca Playa Tortugas, una alternativa para quienes buscan relajarse, disfrutar del paisaje y aprovechar las vacaciones en familia.

Ubicada en la Zona Hotelera, frente a la Bahía de Mujeres, esta playa se distingue por su ambiente familiar y su acceso gratuito, una característica que la convierte en una opción para turistas y habitantes que desean disfrutar del Caribe mexicano sin pagar una entrada.

Durante el otoño, el lugar puede ser una buena alternativa para pasar el día en la costa. Sin embargo, las condiciones del mar y el clima cambian según la fecha, por lo que se recomienda consultar el pronóstico y atender las indicaciones de los guardavidas antes de ingresar al agua.

Una playa familiar con servicios turísticos

Además de disfrutar de la arena y el mar, los visitantes pueden encontrar diferentes servicios en los alrededores de Playa Tortugas. La zona cuenta con restaurantes, opciones de comida y snacks, así como renta de camastros y sombrillas para quienes prefieren pasar varias horas descansando frente al agua.

También hay baños cuyo uso puede tener un costo. Por ello, aunque la entrada a la playa es gratuita, conviene llevar dinero para cubrir los servicios adicionales que se deseen utilizar.

Su ubicación y ambiente la hacen una alternativa para organizar una salida de medio día o complementar un recorrido por otros atractivos de Cancún.

De Playa Tortugas a Isla Mujeres

Otro de sus atractivos es que funciona como punto de salida de ferris hacia Isla Mujeres, lo que permite aprovechar la visita para planear una excursión a este destino del Caribe mexicano.

Quienes dispongan de más tiempo pueden organizar una jornada para conocer la isla y sus playas, aunque es importante consultar previamente los horarios, las tarifas y la disponibilidad del transporte marítimo.

¿Cómo llegar a Playa Tortugas?

Playa Tortugas se encuentra en el bulevar Kukulcán, kilómetro 6.5, en la Zona Hotelera de Cancún, junto a Plaza Tortugas.

Para llegar desde el centro de la ciudad o desde distintos puntos del bulevar Kukulcán, se puede utilizar el transporte público que circula por la zona. Las rutas R1 y R2 son opciones habituales para desplazarse por este corredor turístico.

El pasaje señalado es de 12 pesos mexicanos, aunque se recomienda confirmar la tarifa vigente antes del viaje.

¿Cuánto cuesta visitar Playa Tortugas?

La entrada a Playa Tortugas es gratuita, por lo que no es necesario pagar para disfrutar de la arena y el paisaje. Los gastos dependen de los servicios que cada visitante decida utilizar, como el alquiler de camastros y sombrillas, el consumo en restaurantes o el acceso a los baños.

Con su ubicación accesible, servicios cercanos y conexión con Isla Mujeres, Playa Tortugas es una opción para incluir en un itinerario de otoño en Cancún, especialmente para quienes buscan disfrutar del mar y conocer los espacios públicos del destino.