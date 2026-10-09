¿Qué hacer en Campeche este fin de semana? La Vaquería Peninsular celebra la cultura de la región

La música tradicional, los pasos de jarana y los bordados de los trajes regionales tomarán las plazas de San Francisco de Campeche durante la Gran Fiesta de la Vaquería Peninsular 2026, una celebración que reúne expresiones culturales de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El encuentro invita a habitantes y visitantes a descubrir las costumbres que dan identidad a la península.

La cita está programada para el sábado 10 de octubre a las 18:00 horas, en la Plaza de la República. Antes de la presentación principal, las delegaciones y los grupos folclóricos participarán en un recorrido por las calles del Centro Histórico, donde el baile y la música acercarán al público a una de las tradiciones más representativas del sureste mexicano.

¿Qué hace especial a la Vaquería Peninsular?

Uno de los principales atractivos de esta festividad es la jarana yucateca, un baile regional que destaca por sus zapateados, movimientos coordinados y ritmo contagioso. Las parejas siguen la música tradicional con pasos que exigen precisión y destreza, mientras el público disfruta de una muestra del folclore que ha pasado de generación en generación.

La indumentaria tradicional también forma parte esencial del espectáculo. Las mujeres visten ternos e hipiles con bordados detallados y coloridos, mientras que los hombres suelen llevar prendas blancas, filipina, pantalón y sombrero. Estos atuendos reflejan una combinación de influencias culturales que forman parte de la historia de la península.

De acuerdo con el programa de cada edición, la celebración también puede incluir concursos de jarana para personas adultas y niñas y niños, así como bailes populares como la Cabeza de Cochino, una expresión folclórica vinculada con las festividades de la región.

¿Cuál será el recorrido de la Vaquería Peninsular en Campeche?

La jornada comenzará con un desfile o derrotero a las 17:00 horas, con salida de la Plaza de la Independencia, también conocida como Parque Principal. Desde ese punto, las delegaciones avanzarán hacia la Plaza de la República, sede de la presentación programada para las 18:00 horas.

El recorrido permitirá disfrutar de los grupos participantes y apreciar los trajes típicos en las calles del Centro Histórico. La presencia de representantes de los tres estados peninsulares convierte el encuentro en una oportunidad para compartir tradiciones y fortalecer los vínculos culturales entre las comunidades.

Para quienes visiten Campeche durante esa jornada, se recomienda confirmar los horarios y posibles ajustes del programa en los canales oficiales de los organizadores antes de trasladarse a las sedes.

¿Por qué visitar Campeche durante la Vaquería Peninsular?

Quienes buscan experiencias turísticas más allá de las playas y los paisajes naturales encontrarán en esta celebración una forma de conocer el patrimonio cultural del sureste mexicano. La música en vivo, los bailes regionales y los trajes típicos permiten acercarse a las costumbres que continúan presentes en la vida cotidiana de la península.

La fiesta también puede formar parte de un recorrido por el Centro Histórico de San Francisco de Campeche, conocido por su arquitectura colonial, sus calles llenas de historia y sus antiguas fortificaciones. Caminar por esta zona y disfrutar de una celebración popular ofrece una manera distinta de descubrir la ciudad.

La Vaquería Peninsular es una invitación a explorar Campeche a través de sus expresiones culturales, compartir una tradición con las familias locales y conocer la herencia que une a los tres estados de la península de Yucatán.