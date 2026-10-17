Sheinbaum anuncia más médicos para el Hospital O’Horán tras petición de Díaz Mena

La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó la solicitud del gobernador de Yucatán para reforzar la atención médica en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, con nuevas contrataciones y el regreso de personal de salud yucateco que trabaja en otros estados.

Durante su gira de trabajo por Yucatán, el sábado 17 de octubre, Sheinbaum se reunió con autoridades y personal del sector salud para conocer las necesidades de los servicios médicos y revisar posibles soluciones.

Caminando, escuchando y resolviendo. Así gobernamos. https://t.co/fRAo8n8mDq — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 18, 2026

En una publicación en redes sociales, la mandataria compartió una fotografía junto al gobernador Joaquín Díaz Mena y trabajadores de la salud, acompañada del mensaje: “Caminando, escuchando y resolviendo. Así gobernamos”.

De acuerdo con información del Gobierno de Yucatán, Sheinbaum aceptó la petición de Díaz Mena para contratar más médicos en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán y reincorporar al personal de salud yucateco que, después de la pandemia de COVID-19, se trasladó a trabajar a Campeche y Quintana Roo.

El gobernador también planteó fortalecer los consultorios de primer nivel, con el objetivo de atender a los pacientes de manera oportuna y evitar que los hospitales de alta especialidad reciban casos que podrían resolverse en otras unidades médicas.

Otra de las propuestas fue incorporar al personal estatal de salud al sistema IMSS-Bienestar, con la intención de mejorar sus ingresos y condiciones laborales.