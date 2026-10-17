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Sheinbaum anuncia más médicos para el Hospital O’Horán tras petición de Díaz Mena

La presidenta respaldó la petición de Joaquín Díaz Mena para reforzar el hospital y reincorporar a trabajadores de la salud yucatecos que laboran en otros estados

Por Redacción Por Esto!

17 de oct de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum y el gobernador Joaquín Díaz Mena durante una actividad de su gira por Yucatán, donde se anunciaron medidas para reforzar la atención médica
Claudia Sheinbaum y el gobernador Joaquín Díaz Mena durante una actividad de su gira por Yucatán, donde se anunciaron medidas para reforzar la atención médica / Facebook: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó la solicitud del gobernador de Yucatán para reforzar la atención médica en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, con nuevas contrataciones y el regreso de personal de salud yucateco que trabaja en otros estados.

Durante su gira de trabajo por Yucatán, el sábado 17 de octubre, Sheinbaum se reunió con autoridades y personal del sector salud para conocer las necesidades de los servicios médicos y revisar posibles soluciones.

En una publicación en redes sociales, la mandataria compartió una fotografía junto al gobernador Joaquín Díaz Mena y trabajadores de la salud, acompañada del mensaje: “Caminando, escuchando y resolviendo. Así gobernamos”.

De acuerdo con información del Gobierno de Yucatán, Sheinbaum aceptó la petición de Díaz Mena para contratar más médicos en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán y reincorporar al personal de salud yucateco que, después de la pandemia de COVID-19, se trasladó a trabajar a Campeche y Quintana Roo.

El gobernador también planteó fortalecer los consultorios de primer nivel, con el objetivo de atender a los pacientes de manera oportuna y evitar que los hospitales de alta especialidad reciban casos que podrían resolverse en otras unidades médicas.

Otra de las propuestas fue incorporar al personal estatal de salud al sistema IMSS-Bienestar, con la intención de mejorar sus ingresos y condiciones laborales.