Registro de CFE con cables expuestos representa un riesgo en Champotón

Un registro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la tapa parcialmente levantada y cables expuestos, representa un peligro en las inmediaciones de un estacionamiento de conocida tienda comercial ubicada sobre la avenida Colosio, en Champotón.

De acuerdo con datos recabados por empleados de la tienda, el tema ya fue reportado a las autoridades competentes; sin embargo, hasta el momento, ni la empresa de Clase Mundial ni Protección Civil (PC) de Champotón han aplicado las medidas correctivas.

Por el momento, la zona del peligro permanece con algunos objetos y cintas a modo de correctivos, e incluso se alcanza a leer letreros con la leyenda “precaución”.

Algunas personas fueron abordadas en el lugar considerando que, en efecto, los cables expuestos representan un peligro en la zona, considerando que tanto la CFE o las autoridades locales deberían de tomar cartas en el asunto.