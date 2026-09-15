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Cables expuestos en caseta eléctrica ponen en riesgo a peatones en Champotón

Una caseta eléctrica con cables expuestos y componentes oxidados representa un riesgo para peatones en la colonia ISSSTE, sobre el malecón de Champotón; vecinos piden repararla ya.

Por Jorge May

15 de sept de 2026

1 min

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Una caseta eléctrica representa un peligro para los peatones.
Una caseta eléctrica representa un peligro para los peatones. / Jorge May

Una caseta de medición y control eléctrico, presuntamente perteneciente al alumbrado público, representa un peligro para los peatones en la esquina de la calle 7, de la colonia ISSSTE, en el malecón de Champotón.

El terreno se localiza sobre la calle 26 en la colonia Chen Pec.

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Al interior de la estructura de concreto se observa un medidor de luz, interruptores, cableados expuestos y componentes oxidados, situación que podría derivar en un accidente.

Tras un recorrido, algunos vecinos comentaron que, como medida preventiva, colocaron cintas de advertencia para alertar del peligro; sin embargo, hasta el momento el problema no ha sido solucionado.

Efraín Pech consideró que para evitar un posible percance, la autoridad competente o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debería aplicar las medidas correctivas necesarias para garantizar la seguridad.

JGH

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