Cables expuestos en caseta eléctrica ponen en riesgo a peatones en Champotón

Una caseta de medición y control eléctrico, presuntamente perteneciente al alumbrado público, representa un peligro para los peatones en la esquina de la calle 7, de la colonia ISSSTE, en el malecón de Champotón.

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Al interior de la estructura de concreto se observa un medidor de luz, interruptores, cableados expuestos y componentes oxidados, situación que podría derivar en un accidente.

Tras un recorrido, algunos vecinos comentaron que, como medida preventiva, colocaron cintas de advertencia para alertar del peligro; sin embargo, hasta el momento el problema no ha sido solucionado.

Efraín Pech consideró que para evitar un posible percance, la autoridad competente o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debería aplicar las medidas correctivas necesarias para garantizar la seguridad.

JGH