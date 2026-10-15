Buscan a Zurei Elizabeth en Ciudad del Carmen: tiene 17 años y lleva cinco días desaparecida

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Zurei Elizabeth Sastre Represa, una adolescente de 17 años, quien fue vista por última vez el pasado 10 de octubre en Ciudad del Carmen, Campeche, sin que hasta el momento se haya informado sobre su paradero.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la dependencia estatal, la última vez que se tuvo conocimiento de la joven fue el sábado 10 de octubre de 2026, aproximadamente a las 18:00 horas, en Ciudad del Carmen. La autoridad no proporcionó mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni precisó el lugar exacto donde fue vista por última vez.

Como parte de las características que podrían ayudar a identificarla, la Fiscalía señaló que Zurei Elizabeth es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros de estatura, tiene tez morena clara, rostro alargado y frente estrecha.

Asimismo, cuenta con ojos cafés oscuros, nariz perfilada, cabello negro, lacio y largo, además de cejas regulares. Estas características fueron incluidas en la ficha oficial para facilitar su identificación y contribuir a las labores de búsqueda.

La joven de 17 años de edad desapareció desde el pasado sábado 10 de octubre en Ciudad del Carmen. / Especial

¿Dónde reportar información sobre Zurei Elizabeth Sastre Represa?

La Fiscalía General del Estado de Campeche pidió a cualquier persona que tenga información que permita localizar a la adolescente comunicarse al teléfono 981 81 1 94 00, donde podrá proporcionar datos que ayuden a dar con su paradero.

Hasta el momento, la ficha difundida por la institución mantiene la solicitud de colaboración ciudadana. No se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias de su ausencia.

Las autoridades reiteraron la importancia de compartir información útil que contribuya a localizar a la joven, evitando difundir rumores o datos que no hayan sido confirmados.

JGH