Hallaron su motocicleta, pero no a él: madre buscadora pide localizar a su hermano en Escárcega

Wendy Hidalgo Flores, titular del colectivo Madres Buscadoras de Escárcega, pidió apoyo de la Fiscalía para agilizar las investigaciones por la desaparición de su hermano, Jesús Manuel Hidalgo Flores, de quien no sabe nada desde diciembre de 2025.

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El hombre desapareció el 11 de diciembre, luego de dirigirse a una parcela ubicada en la colonia rural La Chiquita, en Escárcega, desde entonces, sus familiares desconocen su paradero.

Al acudir al terreno, sus familiares únicamente encontraron la motocicleta de Jesús Manuel, sin que hubiera rastro de él, por lo que comenzaron las labores para tratar de localizarlo.

Wendy Hidalgo ha denunciado públicamente la falta de avances en las investigaciones y solicitó que se realicen diligencias para obtener información sobre el paradero de su hermano, entre ellas el rastreo de su teléfono celular y la revisión de sus movimientos bancarios.

También ha señalado presuntas inconsistencias en la carpeta de investigación y dificultades para dar seguimiento a las solicitudes presentadas ante las autoridades ministeriales.

Ante la falta de resultados, la familia buscó el apoyo de colectivos de búsqueda de Quintana Roo para ampliar las labores en la parcela de La Chiquita.

JGH